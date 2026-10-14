En imágenes: así fue la ceremonia de inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén

El Gobierno de Colombia ha inaugurado este miércoles en Jerusalén su Embajada en Jerusalén, una decisión que el ministro de Exteriores colombiano, Omar Bula, ha descrito como “un paso decisivo para estrechar la hermandad” entre ambos países.

Colombia abre su embajada en Jerusalén; los cancilleres de ambos países participaron en la inauguración: “Día histórico”

“Hoy, con la apertura de nuestra Embajada en Jerusalén, damos un paso decisivo para estrechar la hermandad y los vínculos entre nuestros pueblos”, dijo Bula durante el acto, en el que ha destacado que ambos países comparten “intereses comunes” en seguridad, economía y cultura, entre otros campos.

Miembros de la diplomacia de ambos países acompañaron a los cancilleres en la inauguración. Foto: GPO- Raffi Ben Hakun

“Las oportunidades de cooperación entre Colombia e Israel son muy amplias (...) y requieren un diálogo institucional sostenido y una sólida presencia diplomática”, dijo.

La cancillería colombiana destacó que la inauguración suponía “un paso fundamental para consolidar la presencia institucional colombiana en Israel, fortalecer los canales diplomáticos y ampliar las capacidades de atención consular para los ciudadanos”.

Omar Bula y Gideon Sa'ar, cancilleres de Colombia e Israel Foto: GPO- Raffi Ben Hakun

Por su parte, el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, aseguró: “Es un día importante e histórico para las relaciones Israel y Colombia y para Jerusalén, nuestra capital”,dijo el canciller en redes sociales en el que ha descrito a Bula como un “amigo”.

“Doy las gracias al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien me dijo en Buenos Aires, mucho antes de que fuera elegido: ‘Si soy elegido presidente de la República, trasladaré inmediatamente a Jerusalén la embajada colombiana’. Hizo una promesa y la ha mantenido”, ha relatado.

A parte de los ministros de asuntos exteriores, a la ceremonia asistieron Vivian Aisen, embajadora de Israel en Colombia, Tania Gilinski, embajadora de Colombia en Israel. Foto: GPO- Raffi Ben Hakun

Así, Saar ha señalado que “es la décima embajada abierta en Jerusalén” y ha destacado que desde que asumió el cargo hace menos de dos años “el número de embajadas en Jerusalén se ha duplicado”.

“Habrá más, si Dios quiere, y pronto”, dijo el ministro de Exteriores israelí.

Hasta la fecha, siete países habían abierto sus Embajadas en Jerusalén: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi y Nauru, a los que se suman las autoridades de Kosovo y la región semiautónoma somalí de Somalilandia.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella cumplió su promesa de campaña y abrió su Embajada en Jerusalén. Foto: Cancillería de Colombia

En respuesta, Palestina condenó “en los términos más enérgicos” la apertura de la Embajada colombiana “en la Jerusalén ocupada” y ha reclamado al Gobierno colombiano que “respete el statu quo jurídico e histórico vigente” y “aplique las resoluciones internacionales, árabes e islámicas pertinentes”.

Día histórico para las relaciones entre Israel y Colombia. El canciller, Gideon Sa’ar inaugura la embajada de Colombia en Jerusalén junto al ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/BFwQOIR6LE — Revista Semana (@RevistaSemana) October 14, 2026

En agosto, el Gobierno De la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, una meseta de gran valor estratégico.