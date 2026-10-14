Colombia abre su embajada en Jerusalén; los cancilleres de ambos países participaron en la inauguración: “Día histórico”

Colombia inauguró este miércoles, 14 de octubre, su embajada en Jerusalén, y se une al pequeño grupo de países, entre ellos Estados Unidos, que tienen su representación en esta ciudad.

El canciller Omar Bula le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás

La apertura de la legación en Jerusalén, dirigida por la embajadora Tania Gilinski, cumple con una promesa hecha por el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella.

Y marca un giro de 180 grados respecto a su predecesor Gustavo Petro, quien rompió en 2024 las relaciones con Israel en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza.

יום חשוב והיסטורי ליחסי ישראל-קולומביה וגם לירושלים, בירתנו. הבוקר חנכתי, יחד עם חברי שר החוץ של קולומביה @omarbula, את שגרירות קולומביה בירושלים. אני מודה לנשיא קולומביה חברי @ABDELAESPRIELLA, שאמר לי בבואנוס-איירס, הרבה לפני שנבחר: ״אם אבחר לנשיא הרפובליקה - אעביר מיד את שגרירות קולומביה לירושלים״. הבטיח - וקיים. זוהי השגרירות העשירית שנפתחת בירושלים. מאז כניסתי לתפקיד, לפני פחות משנתיים, הוכפל מספר השגרירויות בירושלים! יהיו עוד ב״ה - ובקרוב! 🇮🇱🇨🇴 @CancilleriaCol @IsraelMFA — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 14, 2026

“Es una fecha importante para el Estado de Israel. Es también una fecha importante para la ciudad de Jerusalén”, declaró el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, al firmar en el libro de oro de la embajada, acompañado de su homólogo colombiano, Omar Bula.

“Hoy, con la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas. Una relación que nunca debió haber sido interrumpida”, dijo Bula en el acto.

“La seguridad es una prioridad fundamental para los dos pueblos. Colombia enfrenta amenazas derivadas del terrorismo, del narcotráfico, de la delincuencia transnacional organizada que afecta a nuestras comunidades (…) En este esfuerzo, Israel es un socio estratégico, siempre lo ha sido y de ahora en adelante lo será con aún más ahínco y fuerza”, agregó la embajadora.

“Histórico. Se inaugura la nueva embajada de Colombia en el corazón de Jerusalem, capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. “Si me olvidara de ti Jerusalem, que se olvide mi diestra”, aseguró Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia.

Histórico. Se inaugura la nueva embajada de Colombia en el corazón de Jerusalem, capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. “Si me olvidara de ti Jerusalem, que se olvide mi diestra” https://t.co/QaTZmD5bIL — Marcos Peckel (@marcospeckel) October 14, 2026

De La Espriella anunció en julio que trasladaría la embajada a Jerusalén como gesto en favor de Tel Aviv, tras la gestión de su predecesor Gustavo Petro, crítico de la campaña israelí en Gaza y del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Israel ocupa desde 1967 y anexionó posteriormente la parte oriental de la ciudad, de mayoría árabe y donde los palestinos aspiran a establecer la capital de un Estado propio. Dicha anexión no fue reconocida por la amplia mayoría de la comunidad internacional.

En agosto, el Gobierno De La Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, una meseta que el Estado judío arrebató a Siria en la guerra de los Seis Días, en 1967.

¡Es oficial! 🇨🇴🇮🇱 ¡Queda establecida la Embajada de Colombia en Jerusalén! ¡Mazal tov y muchos éxitos en esta nueva etapa! Que sea un paso más en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre nuestras naciones! ¡Israel y Colombia siempre unidas! 🇮🇱 🇨🇴 https://t.co/39KS8WW6xC — Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) October 14, 2026

Cabe recordar que el presidente argentino Javier Milei, un dirigente conocido por su férreo apoyo a Israel, ha prometido también llevar la embajada de su país a Jerusalén.