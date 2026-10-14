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Colombia abre su embajada en Jerusalén; los cancilleres de ambos países participaron en la inauguración: “Día histórico”

El ministro israelí Gideon Sa’ar agradeció al presidente De La Espriella por cumplir la promesa de abrir la oficina diplomática en esa ciudad.

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Redacción Mundo
14 de octubre de 2026 a las 5:59 a. m.
Los cancilleres de Israel y Colombia inauguran la embajada en Jerusalén.
Los cancilleres de Israel y Colombia inauguran la embajada en Jerusalén. Foto: X/@gidonsaar

Colombia inauguró este miércoles, 14 de octubre, su embajada en Jerusalén, y se une al pequeño grupo de países, entre ellos Estados Unidos, que tienen su representación en esta ciudad.

Canciller Omar Bula le entrega pasaporte a Elkana Bohbot.
El canciller Omar Bula le entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, el ciudadano colombo-israelí secuestrado por Hamás

La apertura de la legación en Jerusalén, dirigida por la embajadora Tania Gilinski, cumple con una promesa hecha por el mandatario colombiano, Abelardo De La Espriella.

Y marca un giro de 180 grados respecto a su predecesor Gustavo Petro, quien rompió en 2024 las relaciones con Israel en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza.

“Es una fecha importante para el Estado de Israel. Es también una fecha importante para la ciudad de Jerusalén”, declaró el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, al firmar en el libro de oro de la embajada, acompañado de su homólogo colombiano, Omar Bula.

“Hoy, con la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas. Una relación que nunca debió haber sido interrumpida”, dijo Bula en el acto.

“La seguridad es una prioridad fundamental para los dos pueblos. Colombia enfrenta amenazas derivadas del terrorismo, del narcotráfico, de la delincuencia transnacional organizada que afecta a nuestras comunidades (…) En este esfuerzo, Israel es un socio estratégico, siempre lo ha sido y de ahora en adelante lo será con aún más ahínco y fuerza”, agregó la embajadora.

“Histórico. Se inaugura la nueva embajada de Colombia en el corazón de Jerusalem, capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. “Si me olvidara de ti Jerusalem, que se olvide mi diestra”, aseguró Marcos Peckel, director de la comunidad judía en Colombia.

De La Espriella anunció en julio que trasladaría la embajada a Jerusalén como gesto en favor de Tel Aviv, tras la gestión de su predecesor Gustavo Petro, crítico de la campaña israelí en Gaza y del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Israel ocupa desde 1967 y anexionó posteriormente la parte oriental de la ciudad, de mayoría árabe y donde los palestinos aspiran a establecer la capital de un Estado propio. Dicha anexión no fue reconocida por la amplia mayoría de la comunidad internacional.

En agosto, el Gobierno De La Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, una meseta que el Estado judío arrebató a Siria en la guerra de los Seis Días, en 1967.

Cabe recordar que el presidente argentino Javier Milei, un dirigente conocido por su férreo apoyo a Israel, ha prometido también llevar la embajada de su país a Jerusalén.