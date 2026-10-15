Advierten en vivo lo que harían el Pacto Histórico y el petrismo si tropas estadounidenses llegan a Colombia: “Ya lo veo”

Hay un gran debate por la posible llegada de militares estadounidenses a Colombia para apoyar las labores contra la criminalidad. Fuentes le confirmaron a SEMANA que un gran número de uniformados norteamericanos se quedarán en las bases militares.

Todo esto tiene que ser debatido en el Congreso de la República y ya hay algunos sectores, como el Pacto Histórico y el petrismo, que han mostrado desde hace varias semanas su rechazo a esta posibilidad.

Alejandro Arbeláez, exviceministro de Defensa, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema. Entre otras cosas, advirtió en vivo lo que cree que harían los sectores afines al expresidente Gustavo Petro si se concreta la llegada de militares extranjeros al país.

Imagen de referencia de militares estadounidenses. Foto: AP

“Yo ya veo al Pacto Histórico hablando de la violación de la soberanía y de la autonomía, pero recordemos que el entonces presidente Gustavo Petro sí propuso trabajar en alianza con las fuerzas militares venezolanas; eso sí les encantaba”, comentó.

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En esa oportunidad, recordó, no se habló de una supuesta injerencia en la soberanía, tal y como se está haciendo ahora que el Gobierno De La Espriella está intentando generar una cooperación con Estados Unidos para enfrentar el crimen y el narcotráfico.

“En ese momento sí miraban para otro lado, pero uno aquí necesita coherencia. Esta discusión ya se dio en el pasado con el Plan Colombia y por eso yo pido que veamos los resultados”, expresó.

Esa iniciativa, desde su punto de vista, fue muy exitosa en diferentes aspectos, como el militar, el judicial, el financiero y el social. Arbeláez mencionó que para aquella época fueron muchas las zonas que se recuperaron gracias al apoyo de la nación norteamericana.

Presentación del Gabinete por la Vida del petrismo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

El exfuncionario aclaró que el objetivo no es que lleguen tropas extranjeras a combatir dentro del territorio, sino que oficiales norteamericanos puedan estar en Colombia para ayudar con tecnología, judicialización y capacidades en general.

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“Yo insisto en que, si se habla de un problema transnacional, las soluciones tienen que ser transnacionales. Además, las guerras modernas se ganan con tecnología y esto Colombia no lo tiene, por lo que Estados Unidos nos lo está ofreciendo”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que, contrario a lo que se ha dicho desde algunos sectores, la idea es lograr que exista una verdadera paz en el país y que los ciudadanos puedan sentirse seguros en cualquier sitio.

Por lo mismo, Arbeláez calificó como “muy buena” la posibilidad de que exista un Plan Colombia 2.0 en este Gobierno De La Espriella. “Estoy seguro de que desde el Centro Democrático hay una bancada firme para apoyar este tipo de iniciativas”, apuntó.

“Esto sumado a las otras expresiones democráticas que están representadas en el Congreso, como Salvación Nacional, Creemos y los mismos Defensores de la Patria, ahí hay una mayoría importante”, complementó.