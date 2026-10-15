Prevén qué pasaría si llegan a Colombia militares estadounidenses: “Es un primer paso”

Fuentes de las Fuerzas Militares le confirmaron a SEMANA la llegada de 600 militares de Estados Unidos a América Latina, incluido Colombia, como parte de la cooperación en el marco del Escudo de las Américas.

“Sí habrá llegada de soldados de EE. UU. a Colombia”, confirman fuentes de las Fuerzas Militares

Así mismo, se destacó que la llegada a Colombia de militares estadounidense podría ser una de las cooperaciones más altas en número de soldados norteamericanos en el país durante la última década.

Tras lo anterior, en El Debate de SEMANA, el exbrigadier general de la Policía Nacional, Jorge Eliécer Camacho Jiménez, dijo qué pasaría si finalmente llegan a Colombia los militares norteamericanos.

“El tema que viene en sí es, lógicamente, es una de las actividades que van a desarrollar en el Escudo de las Américas. Pero no es solo el tema de la tropa, sino que trae tecnología, investigación criminal, inteligencia. Nosotros tenemos unas grandes capacidades y habilidades para eso, y con la justicia de los Estados Unidos, más la articulación de la Fiscalía de Colombia, pueden haber unas operaciones supremamente importantes para afectar las estructuras criminales, hablamos de narcotráfico, pero pues con esas ayudas vienen otros delitos conexos que van de la mano”, dijo Camacho.

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