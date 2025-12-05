Suscribirse

Confidenciales

Cancillería de Colombia rechaza cualquier intento de uso de la fuerza militar extranjera en su territorio

Las declaraciones se dan luego de que Estados Unidos abriera la posibilidad a realizar operaciones militares terrestres en Colombia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 7:26 p. m.
Canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
Canciller Rosa Yolanda Villavicencio. | Foto: Cancillería API

El Gobierno colombiano lanzó este viernes un mensaje firme ante la comunidad internacional. No permitirá que ningún Estado “insinúe, sugiera o ejecute operaciones militares dentro de sus fronteras” sin consentimiento expreso.

Contexto: “Gran preocupación” en la Cancillería por riesgo de “ataques por tierra” de Estados Unidos
Yolanda Villavicencio, canciller.
Yolanda Villavicencio, canciller. | Foto: Cancillería

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio fue categórica al afirmar que tal actuación violaría la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la estabilidad global.

Villavicencio advirtió que el país ve con creciente preocupación la normalización de intervenciones extraterritoriales sin autorización, acciones que en los últimos meses han dejado víctimas en zonas del Caribe y el Pacífico.

Contexto: Procuraduría pide frenar el pago a la Casa de la Moneda de Portugal por el nuevo modelo de pasaportes

Para la canciller, esa tendencia no solo erosiona el orden jurídico internacional, sino que abre un precedente riesgoso para una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.

Yolanda Villavicencio, canciller.
Yolanda Villavicencio, canciller. | Foto: Cancillería

En su declaración, la jefe de la diplomacia colombiana recordó que la prohibición del uso de la fuerza, el respeto por la soberanía y el deber de resolver controversias por vías pacíficas son obligaciones vinculantes, no cortesías diplomáticas. Ignorarlas, según la canciller, debilita las bases del sistema internacional y amenaza la convivencia hemisférica.

Contexto: Canciller Yolanda Villavicencio defendió la “independencia” de la Corte Penal Internacional y pidió a los Estados renovar su compromiso

Villavicencio también defendió la trayectoria del país en la lucha contra el narcotráfico, un esfuerzo que, según dice, Colombia ha asumido con rigor, sacrificio y cooperación global. “Nada de ello puede justificar amenazas o injerencias que contradigan el derecho internacional”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

2. Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente

3. ¿Qué pasa si Colombia queda tercera en el grupo K? Este sería su camino en el Mundial 2026

4. ¿Cuáles son los países del Repechaje Intercontinental 1 en el Mundial 2026? Así saldrá el último rival de Colombia

5. La congestión vial se dispara en EE. UU.: estas son las ciudades más afectadas en 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cancillería de Colombiaestado unidosVillavicencio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.