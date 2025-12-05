Cancillería de Colombia rechaza cualquier intento de uso de la fuerza militar extranjera en su territorio

El Gobierno colombiano lanzó este viernes un mensaje firme ante la comunidad internacional. No permitirá que ningún Estado “insinúe, sugiera o ejecute operaciones militares dentro de sus fronteras” sin consentimiento expreso.

Yolanda Villavicencio, canciller. | Foto: Cancillería

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio fue categórica al afirmar que tal actuación violaría la Carta de las Naciones Unidas y los principios que sostienen la estabilidad global.

Villavicencio advirtió que el país ve con creciente preocupación la normalización de intervenciones extraterritoriales sin autorización, acciones que en los últimos meses han dejado víctimas en zonas del Caribe y el Pacífico.

Para la canciller, esa tendencia no solo erosiona el orden jurídico internacional, sino que abre un precedente riesgoso para una región que históricamente se ha reconocido como zona de paz.

En su declaración, la jefe de la diplomacia colombiana recordó que la prohibición del uso de la fuerza, el respeto por la soberanía y el deber de resolver controversias por vías pacíficas son obligaciones vinculantes, no cortesías diplomáticas. Ignorarlas, según la canciller, debilita las bases del sistema internacional y amenaza la convivencia hemisférica.