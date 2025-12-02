Procuraduría pide frenar el pago a la Casa de la Moneda de Portugal por el nuevo modelo de pasaportes

La Procuraduría General de la Nación le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que frene el giro de recursos en el negocio que firmaron el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional con la Casa de la Moneda de Portugal, para poner en marcha el nuevo modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El documento enviado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública solicitó a la Sección Tercera del alto tribunal que “suspenda el giro de los recursos dinerarios” del contrato que iba a poner a andar la producción y la expedición de pasaportes en Colombia.

La canciller Rosa Villavicencio. | Foto: Cancillería API

El ente de control argumentó que ese negocio se firmó “contra expresa prohibición legal”, destacó que desatendió el artículo 2 de la Ley 1140 de 2007, el cual establece las modalidades de selección de contratistas en la contratación estatal colombiana. La petición adviertió que “es una norma de imperativo cumplimiento”.

El ente de control recordó que, por el objeto y la cuantía del nuevo modelo de pasaportes, se debía adelantar una licitación pública que garantizara pluralidad de oferentes y selección objetiva; sin embargo, alertaron que los “aquí demandados actuaron con evidente desviación de poder”.

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: Guillermo Torres / Semana

En este proceso, los demandados son el Fondo Rotatorio de la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal que, para la Procuraduría, eludieron el procedimiento de selección objetiva y los demás requisitos establecidos en la norma sobre el proceso de contratación pública.

Asimismo, manifestaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que “optaron por escoger el método exceptivo de contratación directa” entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, a pesar de que la última no tenía ni la capacidad ni la infraestructura para ejecutar el convenio, lo que generó la subcontratación de un tercero para que ejecutara el nuevo modelo de pasaportes en Colombia.

La Procuraduría alertó que el millonario negocio vulneró los “principios de transparencia, planeación, libre ocurrencia y selección objetiva del contrato”, razón suficiente para pedirle al Tribunal que ordene la suspensión del giro de los recursos detrás de esa iniciativa que ha impulsado el presidente Petro y que le dejó al excanciller Álvaro Leyva con una destitución e inhabilidad de 10 años.

Ahora el Tribunal de Cundinamarca tendrá que definir el futuro de esta nueva petición que vuelve a poner en jaque el modelo de pasaportes que ha sido cuestionado hasta por la Contraloría frente al riesgo inminente que se podría convertir para la continuidad del servicio en el país.