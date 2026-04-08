Pasaporte en el Valle del Cauca: alertan de falla técnica que está afectando el trámite de este documento

La Gobernación del Valle alertó este miércoles sobre una falla técnica registrada en el sistema de la Cancillería a nivel nacional, que ha generado afectaciones en la atención a los ciudadanos que adelantan trámites en la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca para la renovación o expedición de este documento. El servicio se ha estado prestando con intermitencia y ha sido necesario el reagendamiento de citas para la formalización de los pasaportes.

“La falla continúa. Cancillería ya emitió un comunicado que se puede ver en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde indica que se están presentando fallas técnicas y que se van a reiniciar los servidores del sistema. En este momento, en la Gobernación del Valle estamos trabajando de forma intermitente por la misma falla del sistema. Un trámite que demora 5 minutos ahora nos está tomando 20 minutos por persona, pero estamos atendiendo”, explicó Carlos Quintana, subsecretario de Asuntos de Gobierno del Valle del Cauca.

Expedición de pasaportes en el Valle del Cauca Foto: Cortesía Gobernación Valle del Cauca

Por lo tanto, la falla registrada a nivel nacional desde el pasado martes no ha permitido que en la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca se atiendan las 1.200 citas que se asignan al día.

“Ayer fue una espera larga, pero, gracias a Dios, hoy nos pudieron responder y ya pude hacer mi diligencia del pasaporte”, comentó Nicol Marín, usuaria de la Oficina de Pasaportes del Valle.

En ese sentido, el subsecretario Quintana puntualizó: “Cancillería nos está diciendo que, si la gente lo desea, puede esperar a que se normalice el sistema o reagendar su cita. Nosotros estamos dispuestos a eso, no a abrir el agendamiento normal de la página, sino a reagendarlos y garantizarles que tengan su cita para el día de mañana. Aquí estamos reagendando manualmente en un drive”.

Esta afectación se presenta solo para quienes vayan a realizar la formalización del pasaporte en la oficina y no para quienes se acerquen a reclamar el documento. Se espera que el sistema sea restablecido a nivel nacional en el transcurso del día para que así la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca pueda retomar el servicio a la ciudadanía con normalidad.