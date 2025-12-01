Suscribirse

Política

Canciller Yolanda Villavicencio defendió la “independencia” de la Corte Penal Internacional y pidió a los Estados renovar su compromiso

La ministra de Relaciones Exteriores defendió este organismo en La Haya.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 10:11 p. m.
Yolanda Villavicencio, canciller.
La canciller Yolanda Villavicencio estuvo en la Corte Penal Internacional (CPI). | Foto: Cancillería

La canciller Yolanda Villavicencio habló ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en la que ratificó el respaldo de Colombia a este organismo internacional. “La defensa de su independencia es la defensa de la justicia internacional”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.

Villavicencio destacó a los altos cargos de la CPI por su compromiso en medio de “presiones externas” y “medidas unilaterales”.

“Colombia desea reiterar su más profundo agradecimiento al Estado sede, el reino de los Países Bajos, por los esfuerzos que ha emprendido para la protección y el adecuado funcionamiento de esta corte”, dijo.

La canciller aseguró que son momentos en los que el multilateralismo “está bajo presión” y que por eso considera que es imperativo que Colombia reafirme que se debe fortalecer un orden internacional.

Yolanda Villavicencio, canciller.
Yolanda Villavicencio, canciller. | Foto: Cancillería

“El Estado colombiano hace un llamado a los estados a renovar su compromiso con estos valores esenciales para la vigencia del derecho internacional y para garantizar una justicia global capaz de responder a los desafíos de nuestro tiempo”, dijo la canciller y recordó que Colombia prontamente tendrá asiento en las Naciones Unidas.

Villavicencio afirmó que Colombia continuará destacando el papel de la CPI como un mecanismo independiente e imparcial que combata la impunidad en territorios donde “los sistemas nacionales no logran actuar”.

Contexto: Cancillería prepara nueva cumbre de la Celac en Colombia: esta sería la posible fecha y el continente invitado

“Para Colombia resulta esencial que la justicia penal internacional mantenga un enfoque centrado en las víctimas, desde esta perspectiva el Estado colombiano enfatiza que cualquier ataque a la Corte socava la posibilidad de que las víctimas de los crímenes más graves de interés para la comunidad internacional accedan a un mecanismo de administración de justicia que por sus características representa la última esperanza con la que cuentan para ser reconocidas y reparadas”, aseguró la canciller.

Canciller Yolanda Villavicencio.
Canciller Yolanda Villavicencio. | Foto: Cancillería

Villavicencio dijo que el país reconoce la importancia de fortalecer la independencia, la imparcialidad y la pluralidad de la justicia internacional, especialmente, la que está comprometida con la igualdad y la equidad de género.

La canciller informó que nominarán a la embajadora de Colombia en La Haya, Carolina Olarte-Bácares, como jueza de la CPI. “Nuestro gobierno acoge esta nominación, pone desde ya su nombre en consideración y procederá a formalizar su candidatura en los plazos establecidos en la asamblea”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.

En medio de su visita a La Haya, la canciller se reunió con el jefe del Partido D66, Rob Jetten, quien ganó recientemente las elecciones en los Países Bajos. Según informó la Cancillería, conversaron sobre asuntos de interés para ambos países en temas de cooperación, acción climática y transformación del territorio.

