Teniendo en cuenta los avances en varias investigaciones y el acceso a las víctimas, el fiscal de la CPI, Karim Kham, aseguró que no contempla reabrir este expediente que se cerró en 2021.

“Colombia no es un Estado fallido”: Corte Penal Internacional descarta reabrir el examen preliminar como lo pidió el gobierno Petro

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kham, se reunió este martes con los magistrados de la Sala Plena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el encuentro se fijaron las posiciones frente al acuerdo de cooperación para el cierre del examen preliminar entre Colombia y la Fiscalía de la CPI, el cual se registró en el 2021.

“El acuerdo firmado por mí, con el presidente (Iván) Duque, es el mismo acuerdo que es apoyado fuertemente por e actual presidente de este gran país”, señaló Kham tras develar detalles sobre su encuentro, el pasado lunes, con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, fue incluido en la lista de personas buscadas por Rusia. - Foto: Reuters / Peter Dejong/Pool

Teniendo en cuenta los avances en la administración de justicia y el acceso que han tenido las víctimas del conflicto armado para escuchar y confrontar a sus victimarios, Kham advirtió que no contempla reabrir el examen preliminar sobre Colombia. Una muestra de esto es que durante cuatro sesiones, el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso respondió todo tipo de preguntas de los magistrados y las víctimas.

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en su visita a la JEP. - Foto: JEP

“¿Cuál fue el vehículo que escogió el señor Mancuso para hablarle al pueblo colombiano y para revelar su verdad? Pues la JEP, a medida que él (en referencia a Mancuso) hace sus reconocimientos y a medida que esta narrativa se desenvuelva seguramente habrá lugar a nuevas investigaciones y esto lo tiene que decidir las autoridades judiciales colombianas, ustedes tienen la JEP y la justicia ordinaria, estamos apenas cruzando el río de la justicia”, afirmó.

La @IntlCrimCourt cerró la observación preliminar de Colombia porque dentro de su competencia subsidiaria, aplaudió el trabajo de nuestra justicia. Pedir que se vuelva a abrir una observación, es un insulto a nuestra justicia y a su trabajo, más allá de los ciclos políticos. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 6, 2023

En la primera rueda de prensa que ha rendido en medio de su visita a Colombia, el fiscal de la CPI manifestó su apoyo a la JEP para que continúe con las investigaciones, juzgamientos y sanciones a los máximos responsables de los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado interno. “Tanta gente que se sintió marginalizada que se sintió invisibilizada, de diferentes comunidades, ha tenido la oportunidad de acudir a la JEP para contar sus historias y dejar registro para la historia de lo que le ha pasado a ellas”.

El encuentro entre el fiscal Francisco Barbosa y el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan. - Foto: Fiscalía

En medio de la ronda de preguntas, el fiscal del organismo internacional de justicia fue muy claro en señalar que solamente intervendrán en el país si no se observa una respuesta por parte de las instituciones. En respuesta a la petición que hizo algunos meses el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para la intervención de la CPI, Kham detalló que Colombia “no es un estado fallido” por lo que, entre líneas, descartó cualquier acción a corto plazo.

Presidente Gustavo Petro y el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan - Foto: Presidencia

“A menos que se determine que el país no está dispuesto o no tiene la capacidad o no quiere actuar genuinamente, yo seguiré apoyando las instituciones de Colombia en esa complementariedad dinámica”, precisó el fiscal de la Corte Penal Internacional.

Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional en reunión con la Sala Plena de la JEP. - Foto: JEP

Frente al Proyecto de la Paz Total, uno de los más ambiciosos del Gobierno, el fiscal de la CPI reconoció que no es fácil pero tampoco imposible. “Ustedes tienen una sociedad civil realmente vibrante, se le está dando protección a tantos grupos marginales y ha identificado el enorme progreso que ha logrado la Fiscalía General y el progreso que ha logrado la JEP”.

Frente a las principales conclusiones que ha llegado durante esta visita es que la “JEP no está sola. Nosotros estamos apoyando técnicamente a la JEP (...) El Gobierno ha prometido mantener su apoyo, la Fiscalía también firmó un documento interno armonizando las prácticas de trabajo y la JEP”.