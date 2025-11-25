Confidenciales

Cancillería prepara nueva cumbre de la Celac en Colombia: esta sería la posible fecha y el continente invitado

En las últimas semanas se había llevado a cabo la cumbre con la Unión Europea en Santa Marta.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

25 de noviembre de 2025, 11:44 a. m.