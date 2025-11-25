Confidenciales
Cancillería prepara nueva cumbre de la Celac en Colombia: esta sería la posible fecha y el continente invitado
En las últimas semanas se había llevado a cabo la cumbre con la Unión Europea en Santa Marta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores está organizando una nueva cumbre de la Celac en Colombia.
En las últimas horas se reunieron en la Casa de Nariño algunos altos funcionarios del Gobierno para hablar de esta posibilidad, pues el encuentro deberá hacerse en el próximo semestre antes de que termine el mandato de Gustavo Petro.
El viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, dijo que en esa reunión se habló del “próximo encuentro” que habrá entre la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), sobre la cual Colombia tiene la presidencia pro tempore, y la Unión Africana.
Jaramillo reconoció que este proceso lo están liderando la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Yolanda Villavicencio.
“Estamos con las diferentes agencias del Gobierno para afilar baterías para esa cumbre que tiene como fecha tentativa marzo del próximo año”, aseguró el viceministro.
Según dijo, se conversará sobre temas relacionados a la cooperación entre ambos continentes, inversiones, inteligencia artificial, educación, agricultura, entre otros.
“Estamos en una apuesta por proyectarnos en el sur global y un socio natural que no hemos aprovechado es África y es una de las promesas de campaña y uno de los esfuerzos que ha venido liderando la vicepresidenta Francia Márquez”, aseguró Jaramillo.