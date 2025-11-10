Gustavo Petro rompió el silencio por críticas que advirtieron que el evento de la Celac fue un “fracaso”

En las redes sociales le pasaron una fuerte factura al presidente de la República, Gustavo Petro, al advertir que la Cumbre de la Celac, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Santa Marta, fue un fracaso.

En algunos mensajes de X, expresaron que a Santa Marta no llegó la totalidad de las delegaciones invitadas al diálogo entre la Celac y Europa.

“Números sobre la cumbre de la Celac que organizó Petro:

Petro invitó a 160 jefes de Estado a nivel mundial. Solo asistieron nueve y una sola de Europa, el de España: Pedro Sánchez. ¡Fracaso total!”.

Otro mensaje señaló: “Petro ofende, solo sabe comunicarse así, y luego pide que todas y todos los colombianos lo apoyemos como país. No, asuma sus responsabilidades. El que se quedó solo es Ud. Mire su fracaso de la ‘cumbre’ de la Celac”.

Petro ofende, solo sabe comunicarse así, y luego pide que todas y todos los colombianos lo apoyemos como país. No, asuma sus responsabilidades. El que se quedo solo es Ud . Mire su fracaso de la “cumbre” de la CELAC. pic.twitter.com/uev2rEziwx — Angela Benedetti (@AngelaBenedet) November 7, 2025

“¡Fracaso total con la cumbre UE-Celac en Santa Marta! Invitaron a 60 líderes, pero solo 12 jefes de Estado asistieron, con Europa huyendo por miedo a Trump y tensiones por el narcotráfico. Petro y su diplomacia socialista aísla a Colombia, desperdiciando oportunidad para lazos comerciales (21 % PIB global). Necesitamos liderazgo pro libre mercado para atraer aliados reales, no derroche en eventos vacíos. ¡Colombia merece más!”, anotó un usuario de X.

Frente a esa ola de críticas al evento de la Celac, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio su veredicto.

Lo hizo a través de varios mensajes que publicó en su cuenta personal de X.

“Jajajaja. Toda la silletería estuvo siempre completa. 62 delegaciones internacionales en el corazón del mundo”, posteó el mandatario colombiano.

Y en otro post, detalló: “No atizo, quiero la paz del Caribe, mar hermoso y revolucionario”.

En ese último mensaje, el presidente Petro respondió a cuestionamientos por nuevamente dar un discurso retador en contra de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, sablazos que lanzó desde la Celac en Santa Marta.

“Si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral”. Posteriormente, solicitó: “No despierten al jaguar. Todavía podemos hablar. América Latina puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética”.

Además, cuestionó nuevamente las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe, los cuales —según las autoridades norteamericanas— tienen como finalidad atacar estructuras vinculadas con el tráfico de drogas del llamado Cartel de los Soles, del señalado régimen de Nicolás Maduro.