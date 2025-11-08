“No despierten al jaguar. Aún podemos hablar”. El mensaje del presidente Petro a Trump y Rubio que sonó amenazante

Las palabras del presidente Gustavo Petro, pronunciadas en Santa Marta, en relación con los ataques de Estados Unidos, liderados por el gobierno de Donald Trump, con el argumento de combatir el narcotráfico, sonaron amenazantes.

En la capital del Magdalena se realiza la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, y en su intervención, Petro recordó lo ocurrido con el pescador (Alejandro Carranza), que murió en un bombardeo en el Mar Caribe, perpetrado por los Estados Unidos.

En ese sentido, mencionó de manera directa al presidente norteamericano y a su secretario de Estado, Marco Rubio, a quienes llamó “mentirosos”, al referirse al caso del pescador.

“Nadie puede decir que ese pescador pobre, padre de una niña que solo quería estudiar, y de un niño, fuese un narcotraficante. Me opongo a ello. Mentiroso Trump, mentiroso Rubio”, manifestó. De esa manera, exigió verdad y justicia por su muerte.

“El no tenía pena de muerte. No tenían por qué haberlo asesinado”, dijo, y agregó que Trump y Rubio no están matando narcotraficantes. “Los narcotraficantes han ido a través de sus políticos a las oficinas de Miami a hablar con los senadores del señor Rubio, a pedir que aquí también bombardén, a pedir que saquen al presidente de la República que fue elegido por voto popular”, expresó Petro.

“Si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral”.



Leyenda latinoamericana. pic.twitter.com/kDex7j11RX — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

En su intervención, citó la leyenda latinoamericana: “Si el águila dorada ataca al cóndor, despertarán al jaguar ancestral”. Acto seguido, pidió que “no despierten al jaguar. Todavía podemos hablar. América Latina puede salvar a los Estados Unidos limpiando su matriz energética”.

Además, enfatizó en que lo que están atravesando “es el Caribe de los libertadores”. Con ello, manifestó lo que llamó interferencia de actores extranjeros que promueven medidas militares y campañas para humillar a Colombia y desestabilizar su gobierno. Con ello, subrayó: “No nos dejaremos humillar”.

Por ello, manifestó al referirse a Estados Unidos: “Hablemos, pero de tu a tu, sin arrodillarnos”.

Desde Santa Marta, el Presidente @petrogustavo habló de la tragedia de Alejandro Carranza, un pescador humilde y padre de familia, cuya vida fue arrebatada tras un bombardeo en el mar Caribe. El mandatario rechazó con firmeza que se le etiquete como narcotraficante y exigió… pic.twitter.com/ACNhKa5Zro — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 8, 2025

“Están llegando a las islas donde los ejércitos con lanzas derrotaban a los poderosos”, refirió Petro en su intervención en la cumbre que se realizó en Santa Marta.