Francia Márquez irá por tercera vez a África: este será el propósito de su nueva visita diplomática

Su principal objetivo será continuar estableciendo lazos en varios sectores con los países de este continente.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 1:08 p. m.
A las críticas a la vicepresidenta, Francia Márquez por su viaje a África, se sumó un duro cuestionamiento por una imagen en la que aparece una uniformada de la Policía Nacional, que la acompañó en el periplo cargándole su bolso personal.
La vicepresidenta Francia Márquez ha estado en dos ocasiones en Áfica. | Foto: Claudia Bustamante/Twitter/ @cmbustamante

La vicepresidenta Francia Márquez llegará a África este 26 de agosto y estará en ese continente hasta el 1.º de septiembre en visitas diplomáticas a distintos países. SEMANA ya había revelado que la alta funcionaria del Gobierno estaría en este periplo.

Según informaron desde la Vicepresidencia, se trata de la tercera visita oficial de Márquez a este continente. En este caso estará en Etiopía, Mozanbique, Madagascar y Nigeria.

El principal propósito es fortalecer y ampliar las relaciones diplomáticas, económicas, educativas, políticas y culturales de cooperación entre Colombia y las naciones africanas.

La vicepresidenta, Francia Márquez, durante un foro sobre responsabilidad digital en la Universidad EAN, el 15 de agosto de 2024 en Bogotá, Colombia (Foto de Diego Cuevas/Getty Images)
Márquez buscará abrir nuevos canales diplomáticos. | Foto: Getty Images

La delegación que acompañará a Márquez estará integrada por representantes de la Cancillería; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el de Agricultura y Desarrollo Rural; Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC); la Aeronáutica Civil; el Fondo Mujer Libre y Productiva; y Procolombia.

Desde la Vicepresidencia justificaron que en las visitas de 2023 y 2024 se adelantaron gestiones para fortalecer estos lazos, lo que permitió abrir embajadas en Senegal y Etiopía, y consolidar un relacionamiento diplomático en Sudáfrica, Kenia, Ghana, Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria.

Contexto: ¿Y Francia Márquez dónde está? La reacción de la vicepresidenta tras el atentado en Cali

“Nuestro país cuenta hoy con 20 memorandos de entendimiento y acuerdos para diversas entidades del Gobierno nacional con el continente africano. Estos acuerdos abarcan asuntos clave en materia de intercambio comercial y cultural, educación superior, conectividad, construcción de paz y equidad de género”, afirmaron desde la Vicepresidencia.

En ese sentido, en este nuevo viaje se buscará fortalecer la relación diplomática con Mozambique y Madagascar para tener una estrategia entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana, ya que Colombia tiene a cargo la presidencia pro tempore.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante una visita a la ciudad de Cali este viernes, 25 de julio, se refirió a la polémica suscitada entre el Ejecutivo nacional, liderado por Gustavo Petro, y su persona.
La vicepresidenta estará por tercera vez en África durante su gestión. | Foto: Raúl Palacios

Se espera la firma de acuerdos comerciales, culturales y diplomáticos en encuentros con representantes de ese país, en los que se conversaría sobre cómo impulsar las exportaciones en sectores como la producción agropecuaria, especialmente de café y cacao, entre otros alimentos; así como alianzas con la industria farmacéutica, energías limpias y hasta productos de origen étnico como el viche.

También se explorarán mecanismos para fortalecer la cooperación en el marco de la Zona de Libre Comercio Africana, que es considerada la más grande del mundo.

Contexto: Francia Márquez sobre el helicóptero: confesó que sufre de vértigo y el miedo que le producen, “no soy feliz en eso”

“Esta misión de reconexión con África, es una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina para fortalecer la agenda diplomática internacional desde el Sur Global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva y convergencia regional, así como en seguridad humana y justicia social, del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’”, señalaron desde la Vicepresidencia.

