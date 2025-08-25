Política
Francia Márquez irá por tercera vez a África: este será el propósito de su nueva visita diplomática
Su principal objetivo será continuar estableciendo lazos en varios sectores con los países de este continente.
La vicepresidenta Francia Márquez llegará a África este 26 de agosto y estará en ese continente hasta el 1.º de septiembre en visitas diplomáticas a distintos países. SEMANA ya había revelado que la alta funcionaria del Gobierno estaría en este periplo.
Según informaron desde la Vicepresidencia, se trata de la tercera visita oficial de Márquez a este continente. En este caso estará en Etiopía, Mozanbique, Madagascar y Nigeria.
El principal propósito es fortalecer y ampliar las relaciones diplomáticas, económicas, educativas, políticas y culturales de cooperación entre Colombia y las naciones africanas.
La delegación que acompañará a Márquez estará integrada por representantes de la Cancillería; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el de Agricultura y Desarrollo Rural; Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima); la Agencia Presidencial para la Cooperación (APC); la Aeronáutica Civil; el Fondo Mujer Libre y Productiva; y Procolombia.
Desde la Vicepresidencia justificaron que en las visitas de 2023 y 2024 se adelantaron gestiones para fortalecer estos lazos, lo que permitió abrir embajadas en Senegal y Etiopía, y consolidar un relacionamiento diplomático en Sudáfrica, Kenia, Ghana, Camerún, Mozambique, Madagascar, la República Democrática del Congo y Nigeria.
“Nuestro país cuenta hoy con 20 memorandos de entendimiento y acuerdos para diversas entidades del Gobierno nacional con el continente africano. Estos acuerdos abarcan asuntos clave en materia de intercambio comercial y cultural, educación superior, conectividad, construcción de paz y equidad de género”, afirmaron desde la Vicepresidencia.
En ese sentido, en este nuevo viaje se buscará fortalecer la relación diplomática con Mozambique y Madagascar para tener una estrategia entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana, ya que Colombia tiene a cargo la presidencia pro tempore.
Se espera la firma de acuerdos comerciales, culturales y diplomáticos en encuentros con representantes de ese país, en los que se conversaría sobre cómo impulsar las exportaciones en sectores como la producción agropecuaria, especialmente de café y cacao, entre otros alimentos; así como alianzas con la industria farmacéutica, energías limpias y hasta productos de origen étnico como el viche.
También se explorarán mecanismos para fortalecer la cooperación en el marco de la Zona de Libre Comercio Africana, que es considerada la más grande del mundo.
“Esta misión de reconexión con África, es una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego y la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina para fortalecer la agenda diplomática internacional desde el Sur Global, orientada a conectar con los ejes de transformación productiva y convergencia regional, así como en seguridad humana y justicia social, del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’”, señalaron desde la Vicepresidencia.