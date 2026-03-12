Aida Quilcué reaccionó así a las comparaciones que le han hecho con Francia Márquez

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda Castro, se refirió a las comparaciones con Francia Márquez que ha recibido, fórmula vicepresidencial del entonces candidato Gustavo Petro y posterior vicepresidenta y ministra de la Igualdad.

“Primero, yo quiero reivindicar la presencia de Francia Márquez, una mujer negra, pero también que viene de ese proceso étnico de los cuales nos identificamos. Pero cada persona tiene un mundo distinto y aquí no nos podemos comparar, incluso siendo indígenas, porque tenemos nuestra forma de ver el mundo y el país”, aseguró, inicialmente.

“De tal manera que yo lo que reconozco de Francia es que abrió un gran camino, un gran camino de quienes no teníamos voz ni representación, y yo creo que eso es muy importante reconocerlo”, agregó.

Juan Daniel Oviedo hace un símil entre la postulación de Aida Quilcué y la Vicepresidencia de Francia Márquez: “Fachada”

Roy Barreras selecciona a Martha Lucía Zamora como fórmula vicepresidencial

Al ser consultada en la emisora Blu Radio por la “desdibujada” de Francia Márquez, es decir, su casi nula relevancia en el gobierno actual, la fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda respondió: “Creo que gobernar y desdibujar a Francia no es solamente de alguien de su gobierno, es también de quienes han desbaratado la dignidad con mentiras y señalamientos, y no será fácil gobernar y construir la paz si eso sigue siendo así. Por eso yo siempre he invitado, dialoguemos, hagamos un debate sincero y con argumentos”.

Al ser consultada por la gestión del presidente Gustavo Petro, que llegará a su fin el 7 de agosto de 2026, Aida Quilcué señaló: “Transformar este país en cuatro años, ni el presidente ni Francia lo hubieran hecho, pero creo que nos dejan un gran camino. Primero, el reconocimiento de la mujer y de los hombres valiosos que transforman el país. Segundo, creo que esas reformas que acompañaron en el Congreso de la República han sido claves para reconocer a aquellas personas que nunca han sido tenidas en cuenta en el país. Y claro, yo vengo de ese proyecto político. No todo pudo haber sido perfecto, pero creo que decir que un proceso de gobernabilidad vaya a ser perfecto será imposible”.

Iván Cepeda, candidato presidencial, y Aida Quilcué, su fórmula vicepresidencial. Foto: SEMANA

Previamente, Juan Daniel Oviedo, excandidato de la Gran Consulta y candidato a la Vicepresidencia, se refirió al anuncio de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial del senador Iván Cepeda Castro.

“Es la reivindicación del discurso de igualdad que ellos quieren buscar, que todavía se ha quedado en la fachada de los enfoques diferenciales de la participación en política, del respeto de la multiculturalidad que establece la Constitución Política del 91, pero eso no se puede quedar en fachada”, sostuvo inicialmente.

“Ya vimos el caso que el presidente Gustavo Petro elige como vicepresidenta a Francia Márquez para ser una vicepresidenta mujer y negra. Y eso no terminó en nada porque lo que hay que dejar claro es que todas las vicepresidencias, desde la Constitución de 1991, han sido como un trapo. Siempre salen mal y desgastadas“, agregó Juan Daniel Oviedo.

“Entonces, también hay que pensar cómo el rol de la Vicepresidencia, en la discrecionalidad que tiene el presidente de la República, como lo define la Constitución Política del 91, aporta a construir y a sumar entre distintos, pero de forma clara y efectiva y no de lo políticamente correcto, de que tengamos a una mujer negra o ahora a una mujer que se reconoce indígena, en el liderazgo de la Vicepresidencia para que con la fachada sigamos enamorando a la gente alrededor de su proyecto político y no de los cómos”, agregó Juan Daniel Oviedo, el fenómeno electoral en las elecciones del 8 de marzo al obtener un millón dos mil votos.

“¿Cómo es que vamos a lograr mejorar el bienestar de la población indígena del país? ¿Cómo vamos a resolver el problema del hambre rural en Colombia, que creció bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro? Un presidente que como candidato hizo campaña con las cifras de hambre del país y se comprometió a reducirlas, pero en tres años de gobierno, en los cuales había mediciones, la pobreza rural, el hambre rural, ha crecido", manifestó Oviedo, al referir posible roles reales de una Vicepresidencia de la República.

Juan Daniel Oviedo, Aida Quilcué y Francia Márquez. Foto: SEMANA / Colprensa

“Entonces, aquí es donde nosotros llamamos la atención de que la sensatez y el reconocimiento de la realidad lo que nos muestra es que aquí está por ignorar nuestros problemas de verdad, condenándonos a la continuidad de los populismos de izquierda, que son los de Petro, de Cepeda, y seguimos buscando en la Vicepresidencia una complementariedad ética, como sucede el día de hoy”, agregó Oviedo, en declaraciones que dio a La FM, de RCN Radio.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.