Roy Barreras selecciona a Martha Lucía Zamora como fórmula vicepresidencial

Roy Barreras, candidato presidencial, anunció desde Cartagena que su fórmula vicepresidencial será la reconocida abogada, Martha Lucía Zamora.

“La persona que voy a anunciar ahora es una persona que está pensando primero en Colombia, en el Estado social de derecho, que conoce el Estado”, dijo Barreras.

Él destacó que Zamora ha sido fiscal general de la nación, magistrada, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y trabajó en la JEP.

“Yo creo que es bueno que Roy se lance a la Presidencia de Asocaña porque ha cañado a medio país”: Enrique Gómez

“Tiene una hoja de vida muy larga. Ha sido defensora pública, ha trabajado en asuntos de paz, ha defendido a las víctimas. Me enorgullece”, mencionó el candidato.

Barreras llegará a la primera vuelta luego de ganar la consulta del Frente por la Vida, donde se midió y derrotó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Él sumó 257.037 votos. Los demás candidatos reportaron los siguientes respaldos: Daniel Quintero (227.379), Edison Lucio Torres (43.002), Martha Viviana Bernal (40.373) y Héctor Elías Pineda (28.187).

Roy Barreras. Foto: Sebastian Castillo

Antes de oficializar la noticia, Roy Barreras se metió en la pelea por la definición del candidato presidencial de Paloma Valencia, que finalmente terminó siendo Juan Daniel Oviedo.

Refiriéndose a la coyuntura, se dijo: “Mi fórmula vicepresidencial no dudará tanto como Juan Daniel Oviedo, que no sabe qué le conviene más (a él), si la Alcaldía o la Vicepresidencia”.

Citando su campaña, Roy Barreras detalló: “Mi fórmula tiene un claro compromiso con el Estado social de derecho y no con sus ambiciones personales. Y por mi parte, yo no dudo en la escogencia porque no tengo jefes a quien consultarle como Paloma Valencia”.

El petrismo castiga a Roy Barreras y cierra filas con Iván Cepeda para la primera vuelta presidencial

Se espera que en las próximas horas Roy Barreras acuda a la Registraduría junto a la exfiscal para oficializar la candidatura. La cita está agendada para la tarde de este viernes.