“Yo creo que es bueno que Roy se lance a la Presidencia de Asocaña porque ha cañado a medio país”: Enrique Gómez

El senador electo se pronunció frente a los malos resultados de Roy Barreras en las consultas.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 6:22 p. m.
Enrique Gómez y Roy Barreras.
Enrique Gómez y Roy Barreras. Foto: SEMANA

El senador electo y jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, Enrique Gómez, arremetió contra Roy Barreras tras sus malos resultados en las urnas durante las consultas presidenciales del pasado 8 de marzo.

Roy Barreras, candidato presidencial del Frente ppor la vida. Foto: José Vargas

Gómez dijo con ironía, en medio de una entrevista con SEMANA, que creía que era “muy bueno” que Roy Barreras se lanzara a la presidencial de Asocaña: “Yo creo que ese es tu lugar, Roy. Porque has cañado a medio país político diciendo que tenías 3 millones de votos y hoy el país ve ese rechazo de esa forma de hacer política”.

Las declaraciones de Gómez llegan luego de que Roy Barreras ganara en la consulta del Frente por la Vida sobre los demás candidatos. Sin embargo, el resultado total de la consulta no fue el esperado y a esto fue que se refirió el hoy senador electo.

Enrique Gómez, senador electo.
Enrique Gómez, senador electo. Foto: Paula López

Según el avance 42 de la Registraduría, con 220.862 votos, Barreras le ganó a Quintero ese proceso; sin embargo, la consulta solo logró 514.773 votos en total. Una cifra que no marcaría la diferencia frente a la actual candidatura de Iván Cepeda como líder de la izquierda en las urnas.

