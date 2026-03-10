Política

“Cepeda tiene una capacidad muy limitada de crecer”: Enrique Gómez sobre una eventual victoria del candidato de la izquierda

El senador electo se pronunció frente a la campaña de Cepeda, la elección de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial y sobre el panorama de las elecciones de mayo.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 5:32 p. m.
Enrique Gómez, senador electo.
Enrique Gómez, senador electo. Foto: Paula López

El senador electo por el partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien además es el jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se refirió en SEMANA a quienes dicen que, por lo menos hoy, el presidente de Colombia sería Iván Cepeda. Gómez aseguró que el candidato único de la izquierda “tiene una capacidad muy limitada de crecer”.

Según el senador electo, esa capacidad limitada de crecer de Cepeda estaría directamente relacionada con el “desprestigio” en el que este gobierno cayó debido a los constantes y sonados casos de corrupción. “El desprestigio por la corrupción de este Gobierno es muy alto, la angustia de la ciudadanía por el tema de la seguridad es demoledora”.

En ese mismo sentido, Gómez se refirió a la elección de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial de Cepeda. “Si necesitan que la vicepresidenta les traiga votos, pues se confirma lo que yo les estoy diciendo y es que Iván Cepeda es un candidato de un gobierno funesto y con muy mala imagen (...) Esta candidata lo que representa son unos escenarios de manipulación de la cuestión étnica en donde se ha traducido mucha de la politiquería indígena”.

Aida Quilcué, nueva formula de Iván Cepeda
Aida Quilcué, nueva formula de Iván Cepeda. Foto: Semana

Y siguió diciendo que Quilcué representa también la traducción del “derrumbe del Cauca”. “El Cauca es un departamento fallido por el tema de la inseguridad, por el retiro de la inversión privada, por los bloqueos de la infraestructura pública, y ella representa eso. Una serie de instituciones que, como el Cric, se han comprometido a ordeñar los recursos que entrega el Ministerio del Interior y a cooptar la educación del Cauca, que es la peor del país”.

Finalmente, Gómez aseguró que la llegada de la líder indígena a la campaña de Cepeda demuestra el talante radical de esa candidatura y que deja ver quién es el candidato de la izquierda de verdad: “Iván Cepeda toda su vida adulta ha sido el defensor, el justificador, el legitimador de la violencia terrorista de las Farc y no va a cambiar a estas alturas de la vida”.