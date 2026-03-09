El petrismo castiga a Roy Barreras y cierra filas con Iván Cepeda para la primera vuelta presidencial

El presidente Gustavo Petro demostró, a juzgar por su lista cerrada al Senado del Pacto Histórico, que sigue siendo uno de los líderes electorales más fuertes de Colombia y que quienes armaron rancho aparte o desobedecieron sus órdenes enfrentaron una estruendosa derrota en las urnas.

Uno de los casos es Roy Barreras, exsenador del Pacto Histórico, expresidente del Senado y exembajador de Colombia en el Reino Unido durante la administración Petro, quien ganó la consulta del Frente por la Vida al exalcalde de Medellín Daniel Quintero con más de 251.000 votos, pero el resultado fue agridulce o “raquítico”, coinciden en el Pacto Histórico.

Quintero se alzó con más de 223.000 votos (100.000 menos que cuando fue alcalde en 2019), según el 97,65 % de las mesas informadas por parte de la Registraduría.

Barreras no escuchó a Petro cuando le sugirió en la Casa de Nariño que no participara en la consulta presidencial y se sumara a la candidatura de Iván Cepeda, quien en las elecciones del 25 de octubre de 2025 alcanzó más de 1,7 millones de votos.

Roy Barreras le ganó a Daniel Quintero la consulta del Frente por la Vida. Foto: SEMANA

“Voy a ganar”, insistió Barreras, quien convocó con urgencia la consulta presidencial, buscó a los demás participantes y se lanzó al vacío. Este domingo, 8 de marzo, los resultados no pudieron ser más lánguidos para él.

La Consulta del Frente por la Vida tuvo más de 583.000 votos, según el 97,65 % de las mesas reportadas por la Registraduría. De esos, Roy recibió más de 251.000 votos.

Roy Barreras y Daniel Quintero Foto: SEMANA

Este resultado, que Barreras no esperaba, fortaleció aún más la candidatura presidencial de Iván Cepeda y dejó a Roy en una situación complicada. Al menos, con pocas opciones antes de la primera vuelta.

Con Iván Cepeda está distanciado; no se hablan desde que Barreras desobedeció a Petro y ahora tendrá que examinar si llega a la primera vuelta —como lo ordena la ley— o si desiste de su candidatura, lo que implicaría una millonaria multa, y se une a Cepeda u otro candidato en las elecciones de mayo.

“Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo siempre será el mismo”, escribió Quintero en redes sociales.

Barreras, por su parte, arremetió contra Petro y se distanció aún más del jefe de Estado. “Error estratégico, presidente, se lo advertí”, le dijo al jefe de Estado.

El problema es que Barreras no es el único perdedor. La coalición del Frente Amplio que armó para impulsar su candidatura presidencial tampoco alcanzó el umbral y consiguió 354.711 respaldos, al menos, con el 93 % de las mesas informadas.

Gustavo Petro y Carlos Caicedo. Foto: SEMANA

El exsuperintendente Luis Carlos Leal, cercano a la exministra Carolina Corcho, solo consiguió 7213 votos, mientras que Mary Luz Herrán, exesposa del presidente, 2070. El listado de políticos de izquierda quemados es amplio.

La Coalición Fuerza Ciudadana, que lidera el exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, no alcanzó el umbral. Y personas como Sandra Ramírez, exjefa de las Farc, quien logró 9.428 respaldos en las urnas, no volverán al Senado.

El partido Comunes —que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos— podría perder su personería jurídica.