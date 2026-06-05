Roy Barreras le dice a Iván Cepeda lo que tiene que hacer para ganarle a Abelardo de la Espriella: “Hay que sacudirla”

Horas después de lo que fue su reunión con el presidente Gustavo Petro, Roy Barreras volvió a enviar un mensaje de cara a lo que será la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

Gustavo Petro y Roy Barreras se reunieron en la Casa de Nariño: “Como en los viejos tiempos”

A través de su cuenta de X, el excandidato presidencial recordó que durante 10 meses recorrió el país de arriba a abajo, con el objetivo de advertir los “riesgos de la polarización” que, según él, ahora es inevitable. “Aún puede salvarse la vida”, dijo.

“Durante 17 años he defendido y construido las causas progresistas de la verdad, la vida, la paz, los derechos de las víctimas y las minorías. Están ahora en juego, vamos a salvarlos juntos”, añadió.

Barreras mencionó que 400 mil personas votaron en su momento por su partido y estos votos, en la primera vuelta presidencial, se fueron para Cepeda, pero es consciente de que se necesitan muchos más para derrotar a Abelardo de la Espriella en la segunda.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: SEMANA / Captura de X / API / Montaje: Semana

Por eso, aprovechó para hablarle a los votantes del centro, ya que considera, tal y como lo han dicho otros sectores, que estos son los que tienen la clave y decidirán quién se convierta en el próximo inquilino de la Casa de Nariño.

“¡Los necesitamos! Ustedes la inmensa mayoría caminaron con nosotros defendiendo el plebiscito por la paz y defendiendo a las instituciones, defendiendo el equilibrio de poderes, la independencia y aquello en lo que creemos", señaló.

No obstante, dejó en claro que también todo dependerá de lo que haga la campaña de Iván Cepeda, por lo que habló de “sacudirla” y de la necesidad de que se “abra a otras ideas”.

Roy Barreras se inclina por el Pacto Histórico en segunda vuelta y manda mensaje a Iván Cepeda: “Debe abrirse al centro”

De hecho, afirmó que se está viendo una situación muy parecida a lo que ocurrió cuando Petro aspiraba a la Presidencia y este punto fue clave. “Ganamos la campaña porque se abrió a ideas de centro, liberales, independientes”, expresó.

“Se ofreció y debe ofrecerse ahora un Gobierno de expertos, no uno sectario, cerrado e ideologizado. Colombia lo que quiere son soluciones”, agregó.

Esto es, desde su punto de vista, el mensaje que debe transmitir la campaña del candidato del petrismo: que haya justicia, que las personas tengan oportunidades, que puedan mantener la esperanza de salir adelante.

Barreras reiteró que debe tenerse un Gobierno amplio y en el que se tenga la posibilidad de que las ideas del centro tengan cabida.

“Un buen Gobierno puede hacerse, claro que sí. Y puede ganarse, claro que sí. Vamos a ganar el 21 de junio”, concluyó en el video.