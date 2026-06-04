Gustavo Petro y Roy Barreras se reunieron en la Casa de Nariño: “Como en los viejos tiempos”

En la noche de este jueves 4 de junio de 2026, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y el excandidato presidencial Roy Barreras sostuvieron una reunión en las instalaciones de la Casa de Nariño.

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Aunque inicialmente las oficinas de prensa no suministraron detalles específicos sobre la agenda temática del encuentro, los dirigentes políticos compartieron un balance a través de las redes sociales. El exaspirante publicó una fotografía oficial junto al jefe de Estado.

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El excandidato Roy Barreras manifestó: “Nos reunimos como en los tiempos de la fundación del Pacto, reencontrándonos en la defensa de la Vida”. La declaración se produce en un escenario de reconfiguración de las fuerzas políticas del país.

Hoy , como en los tiempos de la fundación del Pacto reencontrándonos en la defensa de la Vida !! pic.twitter.com/vqHjozq8Oo — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 4, 2026

Estrategias de cara a la segunda vuelta presidencial

El encuentro captó la atención de los analistas políticos debido a los recientes resultados de la primera vuelta electoral, donde Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo la votación más alta.

Este panorama ha llevado a que la campaña del Pacto Histórico, encabezada por el candidato presidencial Iván Cepeda, adelante acercamientos institucionales para asegurar los apoyos necesarios que definan la jefatura del Estado en el balotaje definitivo.

Bajo esta coyuntura electoral, el diálogo entre el mandatario y Barreras adquiere relevancia estratégica para la coalición de gobierno. La reunión busca estudiar la viabilidad de sumar al proyecto político los 14.000 votos que obtuvo la plataforma de Barreras en la pasada jornada de votaciones.