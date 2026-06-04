Revelan detalles de la reunión entre Iván Cepeda y Gustavo Petro: “No fueron conversaciones fáciles”

El diario El País de España publicó un artículo que dio cuenta de lo que habría sido la reunión entre el senador y candidato Iván Cepeda y el presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado lunes 1 y martes 2 de junio.

Iván Cepeda pide encuentro con el centro político tras decisión del petrismo de desistir de la constituyente

Según reveló el medio, no fueron conversaciones fáciles y, según fuentes consultadas por El País, Cepeda intentó marcar distancia de Gustavo Petro y le pidió que deje de insistir en temas que perjudican a su campaña.

Uno de esos puntos tendría que ver con la asamblea constituyente que ha generado polémica, incluyendo la desconfianza entre sus propios aliados.

Gustavo Petro, Iván Cepeda Foto: Presidencia, Semana

Aunque la primera reunión estuvo cerca de fracasar, según el medio, un informe sobre el panorama electoral presentado al mandatario cambió el rumbo de la discusión. El estudio indicaba que todavía existe un amplio número de votantes susceptibles de ser convencidos y movilizados.

El inesperado resultado de la primera vuelta, en la que el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo más de 650.000 votos de ventaja, obligó al candidato de izquierda a actuar con rapidez.

Su principal desafío pasó a ser la reconfiguración de la estrategia de campaña y la construcción de una imagen con mayor autonomía frente al presidente. En ese escenario, Petro representa simultáneamente su mayor fortaleza política y su principal fuente de desgaste.

Todavía es incierto cuál será la decisión final de Petro después de esos diálogos con Cepeda; sin embargo, de acuerdo con una persona cercana a la reunión, que habló con El País, el mandatario terminó cediendo, aunque con reservas, en su empeño de impulsar una asamblea constituyente, una iniciativa que ha representado una de sus mayores aspiraciones políticas sin concretarse.

Presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana / Foto 3: Semana

No obstante, otra versión de los hechos plantea una interpretación distinta. Según esta fuente, el presidente habría llegado de manera independiente a la conclusión de que el objetivo inmediato debe ser asegurar la victoria electoral.

Incluso sostiene que fue uno de los principales promotores de concentrar los esfuerzos en las urnas, al considerar que la constituyente no representa un fin en sí mismo, sino una herramienta para viabilizar las transformaciones y reformas que busca implementar.

Atención: no hubo fraude en la primera vuelta presidencial; ante el CNE no hubo reclamaciones por la votación

El Gobierno de Colombia retiró la propuesta de impulsar una asamblea nacional constituyente para incluir reformas sociales y anticorrupción en la Carta Magna, tras la derrota de la izquierda en la primera vuelta presidencial.

El saliente mandatario Gustavo Petro ha defendido fuertemente la constituyente para esquivar los bloqueos del Congreso a sus reformas sociales y económicas. La propuesta era muy criticada por la oposición, que lo acusaba de querer modificar la Constitución para permitir y buscar la reelección.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: SEMANA

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones (...) no permite que el constituyente se convoque”, escribió en X Petro.