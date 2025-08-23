CONFIDENCIALES
La vicepresidenta Francia Márquez alista un nuevo viaje a África
Márquez prepara una nueva gira oficial por el continente africano, con el objetivo de fortalecer la cooperación política, económica y cultural.
La vicepresidenta Francia Márquez estaría preparando un nuevo viaje a varios países de África en los próximos días. Por ahora tendría contemplado visitar Nigeria, Etiopía y Madagascar.
El propósito de este nuevo periplo sería fortalecer las relaciones diplomáticas con esos países y establecer los lazos que viene creando la vicepresidenta con varias naciones de ese continente que, según ha dicho, antes no existían. Márquez ya había viajado a África, en esa ocasión visitó Sudáfrica, Kenia, Ghana y Etiopía, países en los que incluso se abrieron nuevas oficinas diplomáticas.