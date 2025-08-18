Suscribirse

Francia Márquez sobre el helicóptero: confesó que sufre de vértigo y el miedo que le producen, “no soy feliz en eso”

En diálogo con la periodista Nena Arrázola, la vicepresidenta habló de nuevo de su desilusión frente al poder. “Vivía sabroso antes. Vine acá a sufrir, literal”, dijo.

Redacción Semana
18 de agosto de 2025, 7:16 p. m.
La vicepresidenta Francia Márquez habló en SEMANA acerca de sus viajes en helicóptero.
La vicepresidenta Francia Márquez habló en SEMANA acerca de sus viajes en helicóptero y desató una ola de memes y hasta una canción. En Los Informantes habló de ese episodio. | Foto: Semana

Francia Márquez es uno de los principales símbolos del cambio que significó la llegada de Gustavo Petro al poder. La abogada afrocolombiana había sido un ejemplo de lucha por los derechos del medioambiente y las comunidades, merecedora de premios nacionales e internacionales.

Sin embargo, el rol que ha tenido en el gobierno no ha cumplido sus expectativas y así lo ha dicho varias veces, una de ellas este domingo en una entrevista con la Nena Arrázola, en el programa Los Informantes.

“Vivía sabroso antes. Vine acá a sufrir, literal. Ha sido una paridera muy berraca”, dijo con dolor.

En medio de su narración sobre esa desilusión que siente del poder y de los poderosos, y de la forma como el círculo más cercano del presidente la ha dejado por fuera, Márquez habló de uno de los temas que más ha ocupado titulares en su gestión: el helicóptero.

La alta funcionaria fue objeto de una polémica nacional cuando se conocieron las imágenes de ella llegando en un helicóptero a su casa en Dapa, un lujoso sector del Valle del Cauca. Márquez habló en ese momento con la entonces directora de SEMANA, Vicky Dávila, y levantó una ola de comentarios cuando dijo:

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo, porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”.

"Voy a ir en helicóptero, le guste a la élite colombiana o no": Francia Márquez

Casi dos años después, Márquez habló sobre esas declaraciones con la periodista Arrázola.

“Quienes me conocen saben que sufro de vértigo y me monto, en un avión, no en un helicóptero, y yo estoy es ahí cogida, a punto de arrancarle el brazo al que está a mi lado. Entonces no soy feliz en eso, no soy feliz, ha sido duro”, reiteró.

Francia Márquez rompe el silencio sobre su gestión, frustraciones y tensiones en el gobierno

Agregó que cuando llegó por primera vez a Dapa en esa aeronave, todos allí se sorprendieron, hasta sus perros que salieron corriendo del susto.

Antes de llegar a la Vicepresidencia, yo no sabía que había helicópteros, que había aviones, que el Estado tenía eso. Yo no sabía nada de eso”, aseguró.

Francia Márquez explicó por qué vive en una casa lujosa en Dapa y por qué llega en helicóptero: "Mi vida se volvió más costosa"

Fue el presidente Gustavo Petro el que le dijo, según ella, “tienes que andar en helicópteros”. Y ella le contestó con temor: “Presidente, pero eso no es muy riesgoso”. El primer mandatario le refutó entonces: “Tienes que usar las herramientas del Estado”, aseguró.

Francia Márquez estalla por críticas: "Las veces que vaya, iré en helicóptero; si fuera blanca, de élite, no habría escándalo, de malas"

Cuando la vicepresidenta hizo esas declaraciones sobre el helicóptero, generó una ola de comentarios: críticas, indignación, pero también burlas, disfraces e incluso una canción de salsa choke.

En su entrevista, Márquez habló sobre la melodía y aseguró que a sus “sobrinitos esa canción les encanta” y le dicen “ya vamos a bailar el helicóptero. ¿Y yo qué hago? Divertirme con mi familia en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿qué más?”.

El Helicóptero (Video Oficial) Manu Victoria Salsachoke
'El helicóptero': este es el video oficial de la pegajosa salsa choke con las palabras de Francia Márquez. "Pueden llorar... de malas"

