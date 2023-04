‘El helicóptero’: este es el video oficial de la pegajosa salsa choke con las palabras de Francia Márquez. “Pueden llorar... de malas”

La entrevista de la vicepresidenta con SEMANA sigue generando reacciones. Manuel Victoria acaba de presentar el video de la pegajosa canción que creó con las respuestas de Francia Márquez.

“En colectivo y en buseta me mareo... pero en helicóptero sí voy”, dice una parte del coro que cantan con ritmo mientras un grupo de mujeres y hombres bailan con ritmo y entusiasmo.

“Me voy en helicóptero porque la vista desde arriba se ve más sabroso.. no me importa lo que digan, que la gente me critique, porque como dice Shaki, que me salpique”, agrega la letra.

Vea el video

En dialogo con SEMANA, hace unos días Manuel Fernando Victoria contó como comenzó a componer esa canción, tras verse la entrevista de la vicepresidenta. Más allá de un interés político, dice Manuel, le llamó la atención la particular forma de hablar de la funcionaria, su acento y su dicción cuando respondió por qué seguía movilizándose en ese medio de transporte, pese a las críticas y la polémica en distintos sectores del país.

“Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas y lo siento”, afirmó Márquez en dicha entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

Entonces, luego de escucharla, y ayudado por su computador, su piano y la experiencia que ha acumulado como productor musical en los últimos 18 años, Manuel Victoria comenzó a musicalizar las frases de Francia Márquez bajo un género musical que se pusiera de moda en Colombia desde hace varios años: la salsa choque.

Manuel Victoria, músico - Foto: Foto: Manuel Victoria

Lo que pasó después de que publicara un breve fragmento de la canción en TikTok (@manuvictoria13), aún lo emociona y sorprende: “Fue algo que hice por diversión. Yo suelo hacer fragmentos así, por gusto, por experimentar con la música. Y los comparto, pero jamás imaginé que ese estribillo iba a tener tanto éxito. Fue algo que hice de manera fortuita, no calculando que iba a tener éxito. Cuando supe lo pegado que estaba, cómo lo compartía la gente en redes, dije: me tocó terminarla”, asegura a SEMANA este caleño de 38 años y padre de un hijo de 15.

Fue así como nació El helicóptero, su primera canción a ritmo de salsa choque: “El fin de semana fui / y subí en helicóptero / El fin de semana fui / y subí en helicóptero / y hoy y hoy y hoy me vine y salí en helicóptero”... dice el pegajoso coro de la canción que, según su creador, ya suma 3 millones de visitas solo en TikTok, y otro 1,5 en Facebook.

“Me sorprendió la reacción de tanta gente. Hasta la vicepresidenta me escribió por TikTok para felicitarme porque le había gustado la canción. Incluso, me dijo que me iba a enseñar los pasos”, cuenta Manuel, que ha grabado música para varios artistas e influenciadores, especialmente mexicanos, entre ellos Dj Freshly. “Compongo reguetón, guarachas, he trabajado con artistas como Isabella Sierra, quien hizo parte de La reina del sur, con ella grabamos Si tu amor no vuelve, que le fue muy bien en redes”.

Su pasión por la música nació, cuenta Manuel, siendo muy niño. “Un día que estaba en una iglesia en Cali, vi a un joven con una guitarra y eso me llamó la atención. Él me enseñó algunas cosas y otras las aprendí con libros, porque en esa época no había tutoriales de YouTube. Aprendí con una guitarra que me dio mi papá, que hoy creo que es el mejor regalo que me han hecho en la vida”, recuerda Manuel.

Y aclara que, lejos de lo que muchos piensan, no hizo esta canción a manera de protesta o crítica social. “Soy un músico, no un político. Si supiera que con mis opiniones voy a cambiar algo, criticaría o cosas así. Pero lo mío es la música, la música para mí es como un patio de juegos, que me permite experimentar. No me gusta generar polémicas, me gusta generar canciones”.