Francia Márquez y el helicóptero: la pegajosa salsa choque que promete dar de qué hablar: “De malas”

La entrevista que la vicepresidenta Francia Márquez le concedió a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, se convirtió en tendencia en redes sociales y puso a hablar del tema a gran parte del país. Incluso, al mundo artístico.

Manu Victoria, un productor y artista colombiano, compuso una canción dedicada a un fragmento de la entrevista: el helicóptero que moviliza a Márquez en Cali, la ciudad donde reside, por razones de seguridad.

El cantante aprovechó la pronunciación de dicha palabra por parte de Márquez para componer la letra. La salsa, el género musical que utiliza, es pegajoso.

“Dapa es un corregimiento de Yumbo y el Helicóptero”, se escucha Vicky Dávila y seguidamente aparece el montaje con la voz de Francia Márquez.

“Ayer fui. El fin de semana fui y subí en helicóptero, el fin de semana fui y subí en el helicóptero y hoy y hoy me vine y salí en helicóptero”, dice ella, mientras de fondo, una voz masculina alterna y expresa: “sabroso”.

La canción tiene coro: “Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo o en buseta me mareo, me monto en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy (…)”.

Las frases se repiten constantemente en el video, mientras la vicepresidenta se observa danzando y en algunas imágenes en la entrevista con Vicky Dávila.

“Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran”, se escucha a Márquez. “Y todas las veces que vaya, voy a ir en helicóptero”, termina Márquez.

La canción es viral en las redes sociales y tiene a más de un colombiano danzando.

En diálogo con SEMANA, Francia Márquez textualmente dijo al referirse a sus desplazamientos en helicóptero: “Ayer fui… El fin de semana fui y subí en helicóptero, y hoy me vine y salí en helicóptero… Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero, les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente… Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas”.

Estas frases no pasaron desapercibidas y, de inmediato, millones de usuarios, entre personajes políticos de renombre hasta fanáticos del Gobierno mismo y la oposición, empezaron una oleada de críticas y respuestas que generaron un debate magno, que rápidamente iluminó la creatividad de miles de usuarios que sacaron de contexto las palabras de Márquez y las ubicaron en situaciones cotidianas de forma muy cómica.

TikTok es el actual epicentro del trend de Francia con el helicóptero y son varios los cibernautas que han logrado encontrar filtros de este vehículo para grabarse haciendo la mímica de las palabras de la vicepresidenta, desatando risas y elogios por toda la plataforma.

Por otro lado, algunos fueron más allá y se grabaron haciendo el mismo Lipsynk, pero adjudicando dichas frases a situaciones propias de novios tóxicos, mamás, empresarios informales, diversos usos de transportes y hasta decisiones sobre estilismo, usando las etiquetas #vicepresidenta, #demalas, #puesdemalas, #franciamarquez y muchas más, que han hecho que el trend tenga cada vez más seguidores.