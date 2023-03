La vicepresidenta Francia Márquez, su “de malas” y el helicóptero se tomaron TikTok; usuarios hacen humor con sus palabras

Las redes sociales son implacables a la hora de sacarle provecho a cualquier asunto de índole nacional sin importar quién sea su protagonista. Esta vez es la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha generado todo un revuelo virtual con las declaraciones que le dio a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en entrevista, donde defendió el uso del helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional para desplazarse desde y hacia su casa, y se rehusó a decir cuánto está pagando de arriendo en Dapa.

En el momento en que Dávila le menciona el tema de su casa y el helicóptero, la vicepresidenta responde lo siguiente: “ayer fui… El fin de semana fui y subí en helicóptero, y hoy me vine y salí en helicóptero… Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero, les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente… Y por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, pues, me merezco que el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar y poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas”.

Francia Márquez y Vicky Dávila. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Estas frases no pasaron desapercibidas y de inmediato millones de usuarios, entre personajes políticos de renombre hasta fanáticos del Gobierno mismo y la oposición empezaron una oleada de críticas y respuestas que generaron un debate magno, que rápidamente iluminó la creatividad de miles de usuarios que sacaron de contexto las palabras de Márquez y las ubicaron en situaciones cotidianas de forma muy cómica.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

TikTok es el actual epicentro del trend de Francia con el helicóptero y son varios los cibernautas que han logrado encontrar filtros de este vehículo para grabarse haciendo la mímica de las palabras de la vicepresidenta, desatando risas y elogios por toda la plataforma.

Por otro lado, algunos fueron más allá y se grabaron haciendo el mismo Lipsynk pero adjudicando dichas frases a situaciones propias de novios tóxicos, mamás, empresarios informales, diversos usos de transportes y hasta decisiones sobre estilismo, usando las etiquetas #vicepresidenta, #demalas, #puesdemalas, #franciamarquez y muchas más, que han hecho que el trend tenga cada vez más seguidores.

@_kikanieto Respuesta a @_taamiii24 Jajajajjajajajaja tenia que hacerlo perdooon! 🥹 seguramente lo haré pero cuando me canse de tenerlo así, y eso aun no ha pasado ♬ sonido original - Vanidosas Alisados

La respuesta de Francia

La vicepresidenta tampoco fue ajena del revuelo cibernético que generó y decidió dar respuesta a la polémica por sus palabras. Por medio de su cuenta de Twitter, la alta funcionaria del Gobierno del Cambio amplió la frase de “de malas” a su trabajo como vicepresidenta, lanzando pullas a los enemigos de la paz, la guerra, que según ella no dejan que Colombia avance.

“‘De malas’ le digo a los enemigos de la paz, a quienes se benefician de la guerra y no dejan que Colombia avance hacia una sociedad más justa y equitativa. No voy a dejar de cumplir con mi tarea de trabajar por la paz, la justicia, por igualdad y dignidad en nuestro país”, escribió Márquez en su publicación.

Francia Márquez. Vicepresidenta de Colombia. Bogotá Febrero 27 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Además, agregó un un video en el que describió el atentado frustrado que sucedió en la vía que conduce a su casa, donde se encontraron más de ocho kilos de explosivos que estaban destinados a acabar con la vida de la vicepresidenta. Por eso, ella ha recurrido a los recursos del Estado para salvaguardar su seguridad, alegando que es preciso dicho uso por el cargo que en este momento ostenta.

Mientras tanto, en las redes sociales siguen haciendo mofa del “de malas” de Francia, llevándolo cada vez más a contextos más extraños y muchísimo más graciosos de los que ya están viajando por todo Instagram y TikTok.