“Es la peor tiranía en América desde Cristóbal Colón”: congresista María Elvira Salazar le contesta a Francia Márquez sobre Cuba

“Nuevamente, la señora vicepresidenta de Colombia está altamente mal informada, o que no quiere confundirse con los hechos”, contó a través de un vídeo difundido en sus redes sociales. “El castrismo desde hace más de 60 años perfeccionó el sentido científico del poder. Desgraciadamente por eso, el castrismo ha machucado a los cubanos por más de 60 años y no se han podido escapar”, manifestó María Elvira Salazar, congresista republicana.

“Es la peor tiranía que ha visto la América española desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492, así de terrible es la plaga que le ha tocado a los cubanos”, contó en reclamo a la vicepresidenta Francia Márquez. De igual forma expuso que el régimen encarceló a 55 niños menores de 18 años en las cárceles por haber marchado contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel el 11 de julio de 2022, a pedir democracia en las protestas en las calles.

Así mismo, criticó las expresiones de la vicepresidenta cuando afirmó que Estados Unidos mandaba balas al mundo mientras que Cuba enviaba médicos. “Los médicos cubanos son esclavos modernos, porque les roban el salario porque lo que gana queda para el país, el médico cubano tiene que dejar a sus hijos y sus esposas en Cuba, porque claro, la tiranía no permite que usted salga con la familia porque si no, más nunca regresa”.

Finalmente, cuestionó que la vicepresidenta Márquez no se pronunciara a favor de los afrocubanos que forman parte de la población que vive bajo la más extrema pobreza en la isla. “A mí me encantaría que la señora vicepresidente de Colombia que es afrocolombiana los defienda y que me ayude a defender y a denunciar ante la tiranía castrista los golpes que le dan a los pobres negros cubanos en las calles de La Habana”, manifestó la congresista Salazar.

Este jueves 16 de marzo, la representante a la Cámara, María Elvira Salazar, de raíces cubanas, también arremetió contra la vicepresidenta Francia Márquez luego de las declaraciones que dio en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, en la que defendió el modelo de salud cubano y a los médicos de ese país.

“Es una gran vergüenza que la vicepresidenta de un país tan importante con una democracia tan sólida como es Colombia sea tan inocente, tan ignorante, tan despreocupada de saber la verdad”, aseguró la congresista estadounidense.

Uno de los hechos que le molestó a Salazar fueron las declaraciones de Márquez sobre los profesionales de la salud de la isla. “Y que hable de que los médicos cubanos que llegan a las diferentes misiones son una de las mejores perlas que tiene el régimen. Los médicos cubanos son unos esclavos del régimen castrista”, dijo.

Salazar contó que ella personalmente ha entrevistado a cientos de ellos y conoce esas realidades. “La señora vicepresidenta no sabe que el médico cubano se tiene que escapar y que tiene que ir a una de estas misiones para ver si puede comer tres veces al día”, reclamó la congresista de origen cubano.

También contó que los médicos cubanos no reciben un sueldo por su labor, sino que lo hace el país que los acoge. “Si, por ejemplo, México está pagando 5.000 dólares por un médico cubano, México se lo paga al castrismo y el castrismo le paga al médico cubano 200 dólares nada más. Estamos hablando de que menos del 5 % recibe ese médico en su bolsillo”, aseguró la parlamentaria norteamericana.

Además, reclamó que ese dinero se lo ponen en una cuenta en Cuba para que cuando el profesional de la salud vuelva a su país pueda tener acceso a él. “Durante el tiempo el médico cubano se está muriendo del hambre en el lugar donde esté destacado”, dijo.

Y volvió a cuestionar las declaraciones de Márquez en SEMANA. “¿Y ella, la señora vicepresidente, verdaderamente piensa que ese es uno de los grandes logros de la revolución? No, no, no. Eso se llama esclavitud humana”, afirmó Salazar.

Señaló que es presidenta del subcomité de Relaciones con las Américas del Hemisferio Occidental y cuestionó allí a Márquez. “Le estoy diciendo: señora Francia, entienda, que lo que usted está diciendo es completamente equivocado, que los médicos cubanos son esclavos y estoy segura que usted no está de acuerdo con la esclavitud, porque gente de su raza tuvo que vivir ese método durante muchos años y yo estoy muy en contra de la esclavitud como también lo está usted”, afirmó.

Le pidió que si tiene esa actitud con los afrocolombianos, también la tenga con los cubanos. “Afrocubanos o blancos cubanos. ¡Que no haya esclavitud!”, dijo la congresista.

Y le pidió reconsiderar su posición. “Invito a que sea la primera que lo denuncia porque usted lo lleva muy de cerca, porque usted sabe muy bien lo que es la esclavitud, porque lo puede sentir en su piel. Nosotros lo sentimos en el corazón y por eso denunciamos ese régimen que lo único que ha hecho es, no solamente hacer esclavos de los médicos, sino de la población entera de los cubanos. Por eso, lo que yo quiero, y estoy segura que la señora vicepresidenta también quiere, es libertad para todo el mundo, porque los derechos humanos es de punta a punta”, aseguró Salazar.

Las declaraciones de Márquez fueron: “la experiencia que ustedes han tenido en el sistema de salud, lograr que en Cuba se forme a los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y el camino de lo que necesitamos en Colombia”.

En entrevista con SEMANA agregó que considera que la situación de precariedad en la isla es por un “bloqueo de Estados Unidos” y no por la dictadura de los Castro en la isla, la cual no quiso condenar. “Pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones”, afirmó Márquez.

El costo de los vuelos de Francia Márquez en helicóptero a Dapa

No cesa la controversia tras el “de malas” y “pueden llorar” de Márquez en su calidad de vicepresidenta de Colombia. En Vicky en Semana el representante a la Cámara Miguel Polo Polo hizo las cuentas de sus viajes.

El congresista se refirió al “de malas” y “pueden llorar” de la vicepresidenta de Colombia durante la entrevista que concedió a SEMANA.

“Si bien yo creo que la vicepresidenta de la República o el que ostente ese cargo o esa dignidad tiene derecho a hacer uso de las herramientas que el Estado le da por ostentar esa dignidad, sí creo que en este caso la vicepresidenta tiene que saber utilizar estos recursos y optimizarlos, no despilfarrarlos. Por ejemplo, en este caso, el Estado colombiano le da la oportunidad de tener una casa vicepresidencial al lado de la Casa de Nariño. ¿Por qué ella, en lugar de hacer esos excesivos gastos, no se muda a la casa vicepresidencial?”, aseguró Polo Polo.

Luego, citando la información de un tiktoker, el congresista señaló: “Él se llama Ariel Armel y decía que cada hora de vuelo en un helicóptero como el que utiliza la vicepresidenta cuesta 60 millones de pesos. Supongamos que haga dos vuelos a la semana, ida y vuelta. Al mes son aproximadamente 16 vuelos que estarían dando mil millones de pesos, aproximadamente. Exactamente, 940 millones de pesos. Al año son 11.500 millones de pesos. Y a los cuatro años serían, si la vicepresidenta sigue con ese estilo de vida, casi 50.000 millones de pesos despilfarrados de Cali a Dapa”.

Las cuentas del congresista Miguel Polo Polo sobre los viajes en helicóptero de la vicepresidenta Francia Márquez:

Este fue el apartado específico de Márquez en su entrevista con la periodista Vicky Dávila, directora de este medio. Allí se habló de su residencia en Dapa y de los constantes viajes en helicóptero de la fuerza pública.

V. D.: Vicepresidenta, déjeme avanzar y vamos a entrar... A usted le emociona todo este tema político y a mí también me gusta, entonces vamos muy bien en la entrevista. Déjeme entrar a un tema que la toca como vicepresidenta, pero que también la toca personalmente. Quiero que hablemos de toda la polémica que se generó por la casa de Dapa, en las goteras de Cali, que es un corregimiento de Yumbo, Dapa es un corregimiento de Yumbo, y el helicóptero.

F. M.: Ayer fui.

V. D.: Ayer volvió en el helicóptero.

F. M.: No, el fin de semana fui y subí en el helicóptero. Hoy me vine y salí en helicóptero. Y voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Le guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al presidente. Me eligieron a mí. Y, por ser una mujer que hoy está ocupando el segundo cargo más importante de este país, me merezco el Estado en su conjunto me cuide a mí para yo asegurar, poder hacer mi trabajo y contribuir al cuidado de todos los colombianos y colombianas. Eso lo han hecho con todos los presidentes y vicepresidentes, todos lo han hecho. ¿Por qué a los otros no les hacen escándalo?

V. D.: ¿Quiénes lo han hecho? Que me parece interesante...

F. M.: Todos los presidentes de Colombia, todos, y todos los vicepresidentes de Colombia han usado todas las aeronaves que tiene el Estado a su disposición para su seguridad. Todos. Sin excepción de ninguno. Entonces, ¿por qué la vicepresidenta pobre, que viene de abajo, humilde, entonces no lo puede usar? No, Vicky. Eso no debe ser. Y pues lo siento mucho, que vayan y me demanden si estoy haciendo algo ilegal. Pero después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen ocho kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar, si quieren, y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo lo correcto.