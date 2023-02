Médico en Cuba “aterriza” a la vicepresidenta Francia Márquez: esto le dijo a Juan Diego Alvira

En medio de una visita a la isla de Cuba, la vicepresidenta, Francia Márquez, lanzó elogios al sistema de salud de la isla y a la preparación de los médicos, y dijo que el Gobierno intenta instaurar un modelo similar en Colombia. Juan Diego Alvira conversó con un médico en la isla que le contó sobre lo bueno, lo malo y lo feo del régimen de salud en ese país.

Antes de entrar en materia, vale la pena contar que la conexión con el médico no fue fácil. Aplicaciones como Zoom o Streamyard no funcionan en la isla. Lo único que a duras penas entra es el popular WhatsApp y fue por ese medio por el que se pudo concretar el contacto.

Juan Diego Alvira (J. D. A.): No sabemos por qué la señal está tan defectuosa.

Médico: Eso aquí es normal.

J. D. A.: ¿Se puede saber su nombre?

Médico: No, es muy difícil aquí para dar mi nombre. Hay muchas restricciones.

En realidad, confesó que conceder esta entrevista era riesgoso para él, por lo cual prefirió no dar mayores detalles. Lo cierto es que el doctor Carlos (como lo llamaremos para identificarlo, aunque no es su nombre real) habló de varias bondades que tiene el sistema de salud en la isla, pero reconoció muchos otros problemas y obstáculos que impiden prestar un buen servicio.

Médico cubano en conversación con Juan Diego Alvira. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

En su visita a la isla, la vicepresidenta Francia Márquez planteó que Cuba es una potencia médica y resaltó especialmente la preparación de los médicos y las medidas preventivas para evitar que la población se enferme. Sobre ese particular, esto dijo el médico:

J. D. A.: ¿Es Cuba una potencia en salud?

Carlos: Como manera de atender el paciente, de ser responsable en cuanto a su salud, en darle una mejor atención médica, en estar preparado como médico, como conocimiento, creo que sí somos potencia médica. Ahora, en nivel de recursos, no estamos muy bien preparados a la hora de dar una buena salud. No tenemos transaminasas para atender al paciente, no tenemos un tac disponible o no tenemos un equipo de ultrasonido de mejor calidad o no tenemos cualquier recurso.

En la videocolumna, Juan Diego Alvira reconoció que sintió miedo con las fotos que empezaron a circular en redes sociales sobre las muy malas condiciones de algunos centros médicos y especialmente la falta de aseo en algunos de ellos.

Señora @ViceColombia @FranciaMarquezM ¿Cuántos hospitales de Cuba visitó para recomendar que Colombia copie ese sistema?



Entre los 61 primeros hospitales y clínicas de Latinoamérica hay 26 de Colombia ¿De Cuba? CEROhttps://t.co/GYo8BsucGu pic.twitter.com/ZYCeg3UKLy — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) February 13, 2023

Pues sobre esas fotografías, Juan Diego Alvira indagó al médico.

J. D. A.: ¿Es verdad que hay algunos hospitales en esas condiciones?

Carlos: Hay hospitales que actualmente sí tienen esos recursos. Eso no es una mentira.

J. D. A.: Están en esa situación, es decir, actualmente los pacientes están hacinados, no en las mejores condiciones sanitarias…

Carlos: Así mismo. No es solamente problema del Estado. Es problema de algún personal de salud que trabajan en dichos hospitales y a algunos no les importa el paciente, a algunos médicos y enfermeras no les importa si tienen que volver a mirar algún paciente encamado y no le importa su nivel sanitario: si el baño está limpio. Creo que es un grupo básico de trabajo que ciertamente hay que mejorar, porque no contamos con una adecuada profesionalidad en esa parte.

Pero Juan Diego también le preguntó sobre el video que se hizo viral en redes sociales, de una ciudadana cubana que participó en las movilizaciones de la oposición el miércoles pasado, y que planteó un escenario caótico con respecto al sistema de salud en su país: “Estoy segura que la peor medicina que yo conozco es la cubana. No tienen jeringuillas, no tienen oxígeno, no tienen ni siquiera Aspirina. No tienen hilo quirúrgico, los niños mueren por falta de oxígeno”.

Lo que opinan los cubanos de la medicina cubana. pic.twitter.com/d5mufZ8rMN — Luis G Velez (@lgvelezc) February 15, 2023

Sobre este asunto el médico contestó.

Carlos: Tiene razón en algunas cosas, pero creo que en otras las exageró. Porque es verdad que hay veces que no hay jeringuillas desechables, no hay hilo para suturar diversos tipos de procederes quirúrgicos, pero en el tema de las embarazadas y de los niños que están muriendo eso es mentira. Aquí tenemos un programa materno-infantil que se encarga de la vitalidad y que no ocurra una morbilidad en niños ni en madres, porque toda la prioridad siempre se la dan a ellos.

Juan Diego Alvira en entrevista con un médico en Cuba. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

Fue enfático, en esta conversación con Juan Diego Alvira, en las malas condiciones laborales que actualmente tienen los médicos, con unos salarios muy bajos que han llevado a muchos a dedicarse a otra cosa diferente a su profesión o incluso a abandonar el país.

J. D. A.: ¿Cuánto gana un médico?

Carlos: Un médico en Cuba actualmente lo que gana son, en promedio, entre 5 mil y 7 mil pesos.

J. D. A.: ¿Eso en dólares cuánto es?

Carlos: Eso por el mercado negro, aproximadamente 30 o 32 dólares mensuales (…) El salario es muy injusto. Por eso los médicos piden la baja y se ponen a trabajar en una cafetería o en un bar, o incluso se van del país.

¿Cómo funciona el sistema de salud en Cuba?

Tal y como se quiere implementar en Colombia, existen médicos de familia que periódicamente visitan a las familias para realizar procedimientos preventivos y exámenes. La salud es financiada en un 100 % por el Estado y el chequeo de los pacientes es igual para toda la población. Las citas con especialistas se pueden demorar entre una y dos semanas. Existen tres niveles de atención:

Una atención primaria, unos policlínicos, en los cuales se brinda una atención inicial y, en caso de que el paciente lo amerite, es remitido a una atención secundaria o terciaria, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Si el asunto no lo amerita, puede ser tratado en ese centro de salud o incluso lo mandan a la casa para que allí se termine de recuperar.

La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, llegando a La Habana (Cuba). - Foto: Foto de @FranciaMarquezM

El doctor Carlos le dijo a Juan Diego Alvira que si la teoría del modelo cubano se pudiera implementar a cabalidad, sería perfecto. Sin embargo, reconoció que existen imperfecciones, como la falta de confianza en los sistemas primarios que terminan colapsando los servicios de los hospitales de mayor complejidad:

“Hay enfermedades que se podrían atender en el nivel primario y las propias personas van al nivel secundario y los hospitales se colapsan. Es muy difícil detenerlo, porque la gente no se quiere atender en los policlínicos (en el nivel primario) porque siente que allí los médicos no saben nada o que no le van a dar la mejor atención”.

Incluso puso un ejemplo: “Sucede con los niños que las madres los llevan a un pediátrico (nivel secundario) por una gastroenteritis o por una crisis aguda bronquial que se puede tratar en un policlínico (nivel primario) y entonces, de tantas veces que van las madres, no queda más que ingresar al niño y es innecesariamente porque son recursos que se pierden, camas que se pierden, por casos innecesarios que se pueden atender en un policlínico o en el propio hogar”.

Juan Diego Alvira, hospitales - Foto: Eduardo Hernández

Después de que Juan Diego Alvira recorriera algunos hospitales públicos en Colombia, preguntándoles a los pacientes si el sistema de salud es desigual entre ricos y pobres, el comunicador concluyó que el sistema colombiano se puede mejorar, pero definitivamente es mejor que el cubano.

“No hay punto de comparación. Con todos sus males, el sistema de salud colombiano es mucho mejor. El modelo del presidente Petro tiene cosas buenas, como llevar centros de salud al campo, mejorar la calidad, que no sea solo negocio y que no se roben la plata”. Sin embargo, consideró que en medio de “esta locura de la confrontación política en redes sociales y la calle, discúlpenme ustedes, pero yo dudo del Gobierno y de la oposición”.