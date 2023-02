Médico en Cuba revela cuánto gana al mes y responde a los elogios de Francia Márquez a la isla: “es muy injusto”

La vicepresidenta Francia Márquez, quien asistió a Cuba a la inauguración de la feria del libro, lanzó una serie de elogios al modelo de salud de la isla y aseguró que Colombia debería tomar ese camino. “Estamos proponiendo una reforma a la salud, donde la salud vuelva a ser administrada por el Estado. Esto no va a ser fácil”, comenzó diciendo. “Se está proponiendo quitarle el negocio a la élite, a sector privados, que volvieron la salud una mercancía y no un derecho fundamental”, agregó.

La vicepresidenta habló con entusiasmo de seguir lo que se hace en la isla. “Yo creo que la experiencia que ustedes han tenido en el sistema de salud, lograr que en Cuba se formen a los mejores médicos del mundo, es parte de la experiencia y el camino de lo que necesitamos en Colombia”, dijo.

Habló también de que el modelo de salud preventivo debe ser la apuesta que debe tener el país. Las declaraciones de Márquez caen en un momento en que el Gobierno buscaba abrir espacios de dialogo con las EPS, y había asegurado que no buscaba eliminar las compañias privadas del modelo de salud, sino integrarlas a una nueva propuesta.

La vicepresidenta Francia Márquez, en la Habana (Cuba) - Foto: Foto de @FranciaMarquezM

En diálogo con SEMANA, un médico recordó que el tema de democracia en Cuba es tan inexistente que él no pueda dar a conocer su nombre en esta entrevista para hacer reparos al modelo de salud. “Es muy difícil aquí para dar mi nombre. Hay muchas restricciones. En realidad, confesó que conceder esta entrevista era riesgoso para él, por lo cual prefirió no dar mayores detalles. Lo cierto es que el doctor habló de varias bondades que tiene el sistema de salud en la isla, pero reconoció muchos otros problemas y obstáculos que impiden prestar un buen servicio.

Agradezco a las autoridades cubanas por recibirnos con tanto cariño. Estamos aquí junto a @PatriciaArizaF para dar apertura oficial a la Feria Internacional del Libro de La Habana. Es un honor para Colombia ser el país invitado de honor en este año 2023. 🇨🇴🇨🇺 pic.twitter.com/6r3K6VPiNY — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) February 9, 2023

“Como manera de atender el paciente, de ser responsable en cuanto a su salud, en darle una mejor atención médica, en estar preparado como médico, como conocimiento, creo que sí somos potencia médica. Ahora, en nivel de recursos, no estamos muy bien preparados a la hora de dar una buena salud. No tenemos transaminasas para atender al paciente, no tenemos un tac disponible o no tenemos un equipo de ultrasonido de mejor calidad o no tenemos cualquier recurso”, aseguró.

Luego, el galeno habló de la situación de los profesionales de la salud en Cuba. “Un médico en Cuba actualmente lo que gana son, en promedio, entre 5 mil y 7 mil pesos. Eso por el mercado negro, aproximadamente 30 o 32 dólares mensuales (…) El salario es muy injusto. Por eso los médicos piden la baja y se ponen a trabajar en una cafetería o en un bar, o incluso se van del país”.

Tal y como se quiere implementar en Colombia, existen médicos de familia que periódicamente visitan a las familias para realizar procedimientos preventivos y exámenes. La salud es financiada en un 100 % por el Estado y el chequeo de los pacientes es igual para toda la población. Las citas con especialistas se pueden demorar entre una y dos semanas. Existen tres niveles de atención:

Una atención primaria, unos policlínicos, en los cuales se brinda una atención inicial y, en caso de que el paciente lo amerite, es remitido a una atención secundaria o terciaria, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Si el asunto no lo amerita, puede ser tratado en ese centro de salud o incluso lo mandan a la casa para que allí se termine de recuperar.

La vicepresidenta colombiana Francia Márquez (de amarillo y gafas de sol) llegando a La Habana (Cuba) - Foto: Foto de @FranciaMarquezM

“Hay enfermedades que se podrían atender en el nivel primario y las propias personas van al nivel secundario y los hospitales se colapsan. Es muy difícil detenerlo, porque la gente no se quiere atender en los policlínicos (en el nivel primario) porque siente que allí los médicos no saben nada o que no le van a dar la mejor atención”, aseveró.

Foto de referencia sobre un médico en Cuba - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Sucede con los niños que las madres los llevan a un pediátrico (nivel secundario) por una gastroenteritis o por una crisis aguda bronquial que se puede tratar en un policlínico (nivel primario) y entonces, de tantas veces que van las madres, no queda más que ingresar al niño y es innecesariamente porque son recursos que se pierden, camas que se pierden, por casos innecesarios que se pueden atender en un policlínico o en el propio hogar”, enfatizó.