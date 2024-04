La fruta que ayuda a regular la presión arterial alta y reduce el azúcar en la sangre

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (Medline Plus), una dieta saludable es aquella en la cual se incluyen frutas y verduras, puesto que tienen minerales y vitaminas esenciales para el cuerpo. En el caso de las frutas, aconseja comer de dos a tres porciones al día.

Por tal razón, es importante identificar las propiedades de cada alimento para así poder aprovecharlas y reducir el riesgo de cualquier enfermedad, lo que no quiere decir que se eliminen.

Niveles de azúcar en la sangre

Por esto, Tua Saúde menciona que la pera puede ser útil para quienes tienen un diagnóstico de diabetes o prediabetes, porque al estar compuesta de fibra controla los niveles de azúcar, además, no es una fruta que tenga una carga glucémica alta.

Cabe recordar que, según mencionan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta última (prediabetes) “es una afección grave en la que los niveles de azúcar en la sangre son más altos que lo normal, pero todavía no han llegado a niveles lo suficientemente altos para que se diagnostique diabetes tipo 2″.

Presión arterial alta

Otros compuestos de pera

El sitio web menciona que la pera es una fruta rica en vitamina A (conocida también como retinol, que participa en la formación de tejidos óseos y blandos), vitamina C (un antioxidante que puede combatir varias enfermedades y estimular la producción de colágeno, una proteína que le da firmeza a la piel) y vitamina B9 (ácido fólico, que colabora en la producción de glóbulos rojos, en el uso y formación de proteínas, que al ser soluble en agua no se deposita en los tejidos del cuerpo y es expulsada a través de la orina, explica Medline Plus).