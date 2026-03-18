Francia Márquez reaparece en Bogotá y defiende sus gestiones en África

La vicepresidenta Francia Márquez reapareció este miércoles, 18 de marzo, frente a la opinión pública colombiana para darle apertura al Foro de alto nivel Celac - África, una cita a la que acudieron varios gobiernos del mundo en Bogotá, y que ha ocupado la agenda de la alta funcionaria.

Desde la tarima, Márquez instó a sentar las bases de un “nuevo capítulo de cooperación” entre el sur global que aborde temas relacionados con el desarrollo, el cuidado de la vida, la paz con la naturaleza, la transición energética, el cambio climático, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de los sistemas de salud.

Aida Quilcué reaccionó así a las comparaciones que le han hecho con Francia Márquez

El argumento de la vicepresidenta es que se deben construir mecanismos concretos de cooperación entre las naciones para compartir conocimiento, fortalecer las instituciones y abrir caminos para que las comunidades, las empresas, las universidades y las organizaciones sociales puedan trabajar juntas.

“Esta agenda demuestra el espíritu de la cooperación sur-sur. Una cooperación basada en el respeto y el reconocimiento mutuo, en el intercambio de conocimientos y en la convicción de que nuestros pueblos pueden construir soluciones juntos. La cooperación entre nuestros pueblos es una oportunidad histórica para abrir nuevos caminos en la relación entre África, América Latina y el Caribe”, dijo Márquez.

Presentación de Francia Márquez en el foro Celac-África este 18 de marzo en Bogotá. Foto: Vicepresidencia.

Ella también mencionó que las tres regiones comparten enormes riquezas naturales, culturales y humanas, igual que desafíos en materia de desigualdad, cambio climático y acceso a financiamiento para el desarrollo. Sugirió que todo esto, dando un diálogo que debe partir con una mirada a la historia, pues durante siglos “el sistema ha sido excluyente y ha afianzado las desigualdades”, destacó su equipo de trabajo en un comunicado de prensa.

“Sé que a nuestros hermanos y hermanas que hoy llegan a Colombia les costó horas y horas de trayecto. El colonialismo hizo su tarea y nos puso a que no tuviéramos unas formas de conectarnos y comunicarnos de manera directa. Nuestra propuesta es que esas rutas que un día fueron rutas para traficar y comerciar seres humanos, hoy se vuelvan rutas de libertad para dignificar la vida de nuestros pueblos”, comentó la vicepresidenta.

El mensaje de Gustavo Petro mencionando a Francia Márquez no pasó desapercibido

Márquez recalcó que al foro fueron invitados los presidentes del Puerto de Tema, en Ghana, y el de Cartagena, con el objetivo de concretar una ruta de conexión marítima directa “que nos permita comerciar esperanzas y oportunidades para nuestros pueblos”. Allí también se esperan a las empresas aéreas de varios países, como Ethiopian Airlines y AirPeace, de Nigeria, entre otras, para buscar de manera concreta rutas de conexión aérea directas: “Nos hicieron creer que estamos muy lejos y en realidad estamos muy cerca. África no es un país como nos hicieron creer, es un continente de 55 países”.