El mensaje de Gustavo Petro mencionando a Francia Márquez no pasó desapercibido

Los usuarios de las redes sociales detectaron una mención que hizo el presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, en un mensaje que publicó el martes de esta semana desde Viena, Austria.

Lo hizo por medio de su cuenta personal de X; en el mensaje, el jefe de Estado expresó: “Personas descendientes africanas en América, como Francia Márquez, pueden cometer errores, por supuesto, los cometemos todos. En la historia de Colombia, personas más blancas de piel han cometido genocidios y robos en el Estado por billones”.

“La corrupción no tiene genética. Pero la idea de que hay gente superior por su origen étnico sí que ha generado genocidios y violencia sin igual”, insistió el mandatario colombiano.

Esa mención de Petro sobre Francia Márquez se dio en una defensa a la designación por parte del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de la senadora Aida Quilcué como su fórmula vicepresidencial.

Sobre esa postulación, uno de los alfiles de Gustavo Petro, el exsenador Gustavo Bolívar, analizó esa decisión: “Cepeda ha escogido su fórmula con unos principios que él tiene y es la inclusión, reconocer la diversidad que hay en este país”.

“Es reconocer las luchas indígenas de siglos (…) Entonces, yo creo que es un acierto que demuestra que estamos ante un hombre de principios, que no tiene cálculos electorales, que actúa de acuerdo con sus convencimientos”, manifestó Gustavo Bolívar.

También se refirió al tema la candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia: “La visión de país de Iván Cepeda es radicalmente equivocada. La paz total, diseñada y liderada por él durante el Gobierno Petro, es tal vez el fracaso más grande en políticas públicas que ha visto el país en 50 años”.

“Y el otro gran eje de su visión de país, su estatismo obsesivo, destruiría, además de la salud, múltiples otros sectores, y erosionaría un tejido muy valioso de alianzas público-privadas funcionales”, recalcó Valencia.

Finalmente manifestó: “A pesar de todo ello, felicito de corazón a @aida_quilcue por su candidatura vicepresidencial. Conozco a Aída Quilcué porque, además de ser colegas como congresistas, fuimos parte de la Comisión de Paz. Es una mujer recia, talentosa e íntegra. A pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, me enorgullece como mujer, como colombiana y como caucana su gran liderazgo y su nuevo rol en la política”.

Por último, cabe señalar que Francia Márquez ha recibido varias críticas por su gestión en la Vicepresidencia.