¿Quién es Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

Aida Quilcué fue designada como la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda y competirán juntos en la primera vuelta el 31 de mayo. Ella es senadora y reconocida líder indígena del Cauca.

Quilcué nació el 2 de febrero de 1973 en el municipio de Páez y tiene 53 años. Llegó al Congreso en 2022 a través del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

El Pacto Histórico la define como una destacada integrante del pueblo Nasa con amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos étnicos, el territorio, la democracia y el ambiente.

“Ha sido autoridad comunitaria, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca y protagonista de importantes procesos de organización y movilización en Colombia”, dijo el partido político.

Se contó que en 2021 recibió el premio nacional de derechos humanos “defensa a toda una vida”, a raíz de su trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos.

La campaña política de Cepeda argumentó que la figura de Quilcué expresa la convergencia entre el movimiento democrático, los pueblos indígenas y otros sectores de Colombia.

Aida Quilcué será la formula presidencial de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Foto: Colprensa

Su nombramiento como fórmula vicepresidencial la tomó por sorpresa, así lo manifestó en SEMANA, en la primera entrevista que rindió tras hacerse pública la noticia.

“Hoy a mediodía me llamó Iván Cepeda. Me lo propuso. Me contó que habían analizado el tema. Fue una sorpresa, porque, de verdad, no me lo esperaba. Le dije que consultaría con mis autoridades y con el Cric”, mencionó Aida Quilcué.

Varios sectores políticos reaccionaron al nombramiento de la líder indígena, incluso el presidente Gustavo Petro, que rechazó las críticas que se le hicieron y cuestionó si se trataba de racismo.

“Como presidente debo ser silencioso en la elección partidista de la ciudadanía, pero la constitución me obliga a expresarme contra el racismo”, mencionó en su cuenta de X en la mañana de este martes, 10 de marzo.