El candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, anunció que la líder indígena Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial.

En redes sociales, algunos usuarios recordaron la polémica que se generó en agosto del año pasado, cuando la senadora fue detenida en un retén militar en una vía entre Cauca y Huila para un control y ella estalló contra los uniformados.

“Yo soy senadora de la República”, decía Quilcué mientras los soldados le solicitaban su credencial y los papeles del vehículo. Además, le decían que simplemente estaban haciendo su trabajo.

Ella respondió que actuó de esa manera porque le recordó cuando falleció su esposo.

“Me siguieron, luego me interceptaron, por lo cual quiero aclarar que no había ningún retén, ninguna señalización, como es la función de la Fuerza Pública cuando hace los controles de las vías. Antecedentes que me recuerdan cuando asesinaron a mi esposo con un supuesto retén, el cual lo cometió el Ejército colombiano y que fue comprobado en el proceso con la Fiscalía General de la Nación”, aseguró la hoy candidata vicepresidencial.