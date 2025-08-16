Suscribirse

Nación

Senadora Aida Quilcué se pronunció tras incidente con militares y les recordó la muerte de su esposo: “Lo cometió el Ejército”

La congresista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) grabó un video explicando todo.

Redacción Nación
16 de agosto de 2025, 6:36 p. m.
La senadora Aída Quilcué
La senadora Aída Quilcué | Foto: Pantallazos de video de la cuentas en X @aida_quilcue y @ColombiaOscura_

Un video empezó a circular en redes sociales este sábado, 16 de agosto, en el que se observa un incidente que tuvo la senadora Aida Quilcué con un grupo de militares, en una importante vía del país, el viernes, 15 de agosto.

Todo ocurrió en instantes en que un grupo de militares motorizados alcanzaron la camioneta en la que se movilizaba la congresista junto a su esquema de seguridad y le pidieron al conductor que se detuviera a un costado de la vida, con el objetivo de verificar sus documentos de identidad.

Contexto: Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo

Lo anterior generó molestia en la senadora Quilcué, quien le reprochó a los militares la manera como los abordaron. En un momento del video se escucha cuando le dice a un soldado: “Yo soy senadora de la República (...) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no“, mientras el uniformado le responde que “nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

Transcurridos pocas horas de ese hecho, la senadora Quilcué grabó un video pronunciándose al respecto. En medio de sus declaraciones, recordó la muerte de su esposo.

La senadora Aída Quilcué y los militares involucrados en el incidente.
La senadora Aída Quilcué y los militares involucrados en el incidente. | Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en X @ColombiaOscura_

“Me siguieron, luego me interceptaron, del cual quiero aclararles que no había ningún retén, ninguna señalización, como es la función de la Fuerza Pública cuando hace los controles de las vías. Antecedentes que me recuerdan cuando asesinaron a mi esposo con un supuesto retén, del cual lo cometió el Ejército colombiano y que fue comprobado en el proceso con la Fiscalía General de la Nación”, dijo Quilcué en una parte del video.

En desarrollo.

