Suscribirse

Nación

Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo

El incidente se presentó en momentos en que la congresista se movilizaba con su esquema de seguridad.

Redacción Nación
16 de agosto de 2025, 4:08 p. m.
La senadora Aída Quilcué y los militares involucrados en el incidente.
La senadora Aída Quilcué y los militares involucrados en el incidente. | Foto: Pantallazos de video tomado de la cuenta en X @ColombiaOscura_

En video quedaron registrados los momentos de tensión entre un grupo de militares y la senadora Aída Quilcué, del partido MAIS.

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa que la congresista se movilizaba, junto a su esquema de seguridad, por una vía que conecta a los departamentos del Cauca y Huila.

Sin embargo, de un momento a otro, militares motorizados obligaron al conductor de la camioneta donde iba la congresista, a que se detuviera.

La senadora le molestó la manera en que fue abordada por los militares y, al bajarse del automotor, empezó a reclamarles.

Lo más leído

1. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
2. Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”
3. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá
Contexto: Representante Julio César Triana habla tras sobrevivir a atentado de las disidencias de las Farc: “Dios me da una oportunidad”

¿Por qué me siguen así si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad? No, qué pena, pero no. Yo soy senadora de la República”, se escucha decir a la congresista, mientras uno de los militares trataba de explicarle el procedimiento que estaban llevando a cabo.

Luego, la senadora les advierte a los militares que los iba a denunciar por la manera en que la abordaron, junto a su esquema de seguridad.

“Yo soy senadora de la República (...) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”, le dijo Quilcué a un militar, mientras este se limitaba a responderle: “Nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

Posteriormente, visiblemente alterada, la senadora les insiste a los militares si era que ella no la protegían porque era indígena.

“La manera como me siguen, no, no, no. Qué pena, pero no (...) A mi esposo lo mató el Ejército, para mí también es muy complicado esto, en serio”, agregó la senadora.

Al final del video se escucha a la senadora decirles a los militares que a ella siempre la han perseguido: “En otros casos, yo sé cómo cuidan a los congresistas y yo siempre he sido objeto de que me persigan, en vez de ayudarme, en serio”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Erín, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, creció a categoría cinco

2. Mbappé afronta su segunda temporada en el Real Madrid con hambre de títulos

3. Hijo de Donald Trump reacciona tras encuentro del mandatario con Putin por Ucrania: “Decidido a traer la paz”

4. Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo

5. Petro ordena licitar el Canal 1, ¿Qué pasará con la concesión vigente hasta 2037? Esta es la polémica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Aida QuilcuéEjército NacionalCauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.