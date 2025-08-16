Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo

En video quedaron registrados los momentos de tensión entre un grupo de militares y la senadora Aída Quilcué, del partido MAIS.

En un video que se viralizó en redes sociales, se observa que la congresista se movilizaba, junto a su esquema de seguridad, por una vía que conecta a los departamentos del Cauca y Huila.

Sin embargo, de un momento a otro, militares motorizados obligaron al conductor de la camioneta donde iba la congresista, a que se detuviera.

La senadora le molestó la manera en que fue abordada por los militares y, al bajarse del automotor, empezó a reclamarles.

“¿Por qué me siguen así si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad? No, qué pena, pero no. Yo soy senadora de la República”, se escucha decir a la congresista, mientras uno de los militares trataba de explicarle el procedimiento que estaban llevando a cabo.

Luego, la senadora les advierte a los militares que los iba a denunciar por la manera en que la abordaron, junto a su esquema de seguridad.

“Yo soy senadora de la República (...) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”, le dijo Quilcué a un militar, mientras este se limitaba a responderle: “Nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.

#OPINE. "¿Ud no sabe quién soy yo?" Senadora del dpto/Cauca, Aída Quilcué, protagonizó una confrontación con integrantes del @COL_EJERCITO luego de que los uniformados, dentro de sus funciones de control, detuvieran los vehículos en los que se desplazaba para solicitar documentos pic.twitter.com/IeQjiOjpIB — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 16, 2025

Posteriormente, visiblemente alterada, la senadora les insiste a los militares si era que ella no la protegían porque era indígena.

“La manera como me siguen, no, no, no. Qué pena, pero no (...) A mi esposo lo mató el Ejército, para mí también es muy complicado esto, en serio”, agregó la senadora.