Nación
Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo
El incidente se presentó en momentos en que la congresista se movilizaba con su esquema de seguridad.
En video quedaron registrados los momentos de tensión entre un grupo de militares y la senadora Aída Quilcué, del partido MAIS.
En un video que se viralizó en redes sociales, se observa que la congresista se movilizaba, junto a su esquema de seguridad, por una vía que conecta a los departamentos del Cauca y Huila.
Sin embargo, de un momento a otro, militares motorizados obligaron al conductor de la camioneta donde iba la congresista, a que se detuviera.
La senadora le molestó la manera en que fue abordada por los militares y, al bajarse del automotor, empezó a reclamarles.
“¿Por qué me siguen así si ustedes son los que me tienen que brindar la seguridad? No, qué pena, pero no. Yo soy senadora de la República”, se escucha decir a la congresista, mientras uno de los militares trataba de explicarle el procedimiento que estaban llevando a cabo.
Luego, la senadora les advierte a los militares que los iba a denunciar por la manera en que la abordaron, junto a su esquema de seguridad.
“Yo soy senadora de la República (...) porque soy india y soy senadora, entonces me tratan, como me tratan, no”, le dijo Quilcué a un militar, mientras este se limitaba a responderle: “Nadie la está molestando por eso, señora. Nadie le está violando sus derechos”.
#OPINE. "¿Ud no sabe quién soy yo?" Senadora del dpto/Cauca, Aída Quilcué, protagonizó una confrontación con integrantes del @COL_EJERCITO luego de que los uniformados, dentro de sus funciones de control, detuvieran los vehículos en los que se desplazaba para solicitar documentos pic.twitter.com/IeQjiOjpIB— Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 16, 2025
Posteriormente, visiblemente alterada, la senadora les insiste a los militares si era que ella no la protegían porque era indígena.
“La manera como me siguen, no, no, no. Qué pena, pero no (...) A mi esposo lo mató el Ejército, para mí también es muy complicado esto, en serio”, agregó la senadora.
Al final del video se escucha a la senadora decirles a los militares que a ella siempre la han perseguido: “En otros casos, yo sé cómo cuidan a los congresistas y yo siempre he sido objeto de que me persigan, en vez de ayudarme, en serio”.