Representante Julio César Triana habla tras sobrevivir a atentado de las disidencias de las Farc: “Dios me da una oportunidad”

El congresista de Cambio Radical fue víctima de un ataque armado en el departamento del Huila.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 11:09 a. m.
La Fuerza Pública sacó del Huila al representante Julio César Triana, luego del atentado.
Representante a la Cámara, Julio César Triana. | Foto: El País

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, fue víctima de un atentado este miércoles, 13 de agosto, mientras se desplazaba con su esquema de seguridad por las carreteras del departamento del Huila. Triana y sus acompañantes resultaron ilesos y fueron evacuados en un helicóptero.

“Quiero expresar mi gratitud con las autoridades civilesmilitares, (y) el gobernador del Huila, el doctor Rodrigo, quien ha estado en comunicación desde el momento en el que ocurrieron estos lamentables hechos, al Ejército, a la Policía, por traerme aquí a Neiva”, dijo el congresista.

La información preliminar del Ministerio de Defensa es que, posiblemente, los responsables de este ataque serían los integrantes de las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, por el que ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita su ubicación y judicialización.

Contexto: Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

Luego de ser evacuado hacia la capital del departamento, el congresista también manifestó: “Agradecerle, especialmente, a Dios —que creo― hoy me da una oportunidad de llegar a mi casa, a ver a mi esposa y a mis hijos. Lo único que yo esperaría es que, ojalá, un hecho como el que viví hoy no lo viva ningún huilense ni ningún colombiano”.

De acuerdo con la versión de la Unidad Nacional de Protección (UNP), miembros del grupo armado se instalaron en la mitad de una vía del occidente de la región e instaron al conductor del automotor a frenar su recorrido: este no cedió y continuó con la marcha, por lo que fueron atacados con ocho disparos.

Las víctimas, pese a las afectaciones del vehículo, lograron salir del sector y llegaron a la estación de Policía más cercana. Una vez dieron cuenta del incidente, las Fuerzas Militares fueron en busca de los responsables del atentado y entraron en intensos combates que se extendieron hasta altas horas de la noche.

Así quedó la camioneta de Julio César Triana.
Así quedó la camioneta de Julio César Triana. | Foto: SEMANA

El gobernador del Huila informó que la Fiscalía General de la Nación ya tomó las declaraciones del representante a la Cámara y se avanza en las investigaciones para esclarecer realmente lo que ocurrió en la tarde de este miércoles. Las alarmas están encendidas en esa zona del país por las condiciones de orden público.

Según el mandatario departamental, antes del atentado, se tenía prevista la realización de un consejo de seguridad en el municipio de La Plata: “Es la zona del departamento más afectada en temas de seguridad y orden público. Ese consejo, con presencia de funcionarios del alto gobierno, se mantiene”.

Ahora bien, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, detalló que algunos integrantes de las disidencias habrían resultado afectados en medio de la persecución: “Por inteligencia, se conoce que la estructura criminal tendría heridos. Mantenemos la ofensiva para desmantelar todas las amenazas, especialmente aquellas que atacan a la democracia”.

Contexto: Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

