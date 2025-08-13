Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

Este miércoles 13 de agosto, el representante a la Cámara de Cambio Radical Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado cuando se movilizaba por carretera en el departamento del Huila.

Por esa razón, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre lo ocurrido, lamentó el hecho y reveló que dio órdenes precisas para que el congresista fuera sacado de esa zona del país.

“Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio César Triana y el Ejército se encuentra en combate con los autores del atentado”, informó Petro.

Escrito del presidente Gustavo Petro. | Foto: Redes sociales

Además, aseguró que en esa zona, donde se produjo el ataque contra el congresista, operan las disidencias bajo el mando de Iván Mordisco.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se refirió a este atentado y anunció que este jueves citó al “Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), con la presencia del director de la @PoliciaColombia, el director de la @UNPColombia, Fuerzas Militares, @mindefensa, entre otros, para analizar y tomar las medidas necesarias del caso y las preventivas para otros", manifestó el jefe de la cartera política.

Gracias a Dios el representante a la Cámara @TrianaCongreso salió ileso del atentado que él denunció públicamente. Para mañana a primera hora he citado al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, CORMPE, con la presencia del… — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 14, 2025

Después de ocurrido el atentado, el congresista de Cambio Radical hizo la denuncia públicamente en sus cuentas de redes sociales y mostró cómo quedó el vehículo en el que se movilizaba.

“Quiero contarles a todos que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de La Plata; vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército, estamos llegando a una población que se llama Paicol. La ruta está absolutamente sola, recibimos varios impactos, pedimos apoyo de la Fuerza Pública”, relató el congresista.

Julio César Triana reporta agresión a tiros contra su vehículo | Foto: Montaje El País: tomado de X @TrianaCongreso

Desde Cambio Radical, colectividad a la que pertenece Triana, resaltaron que es lamentable que este atentado haya ocurrido justo el mismo día en que se adelantó el sepelio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras un atentado en su contra hace dos meses. “No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país”, solicitaron.

También criticaron que el Gobierno prometió la “paz total”, pero que hasta el momento no se han atendido las amenazas ni se han pronunciado sobre estos hechos.

“Responsabilizamos directamente al gobierno del presidente Gustavo Petro por la vida de nuestro congresista Julio César Triana y de todos los parlamentarios y dirigentes de esta colectividad”, afirmaron.