Piter Albeiro reaccionó a video de Aida Quilcué revelando que no terminó el bachillerato: “Una falta de logística”

En medio del debate político que rodea las elecciones presidenciales, usuarios en redes sociales retomaron una antigua entrevista de Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en la que habló sobre su formación académica y su experiencia durante los años de estudio.

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La conversación fue realizada por el periodista Alfredo Molano Jimeno para Canal Capital y fue emitida en septiembre de 2022. Durante ese espacio, la líder indígena relató algunos aspectos de su infancia y explicó cómo fue su proceso educativo en el departamento del Cauca.

Según contó en aquella entrevista, cursó sus primeros años escolares en una vereda donde su madre se desempeñaba como maestra. Allí completó la educación primaria hasta quinto grado, antes de trasladarse a la ciudad de Popayán para continuar su formación.

De acuerdo con su relato, en la capital caucana logró avanzar hasta octavo grado de bachillerato.

“Mis estudios fueron en la vereda de La Troja. Primero, porque mi mamá era maestra, entonces ella me llevaba a la escuela. Yo diría que mi fuerte no fue estudiar. Nunca le puse cuidado a lo que hacían los maestros; sin embargo, hacía las tareas, y aprendí a leer y a escribir”, contó.

“En ese ir y andar hice hasta octavo de bachillerato. Luego, pues, no quise seguir estudiando y hasta ahí fue mi nivel académico”, agregó la líder indígena.

Ante esto, varias figuras reaccionaron al respecto en redes sociales, refiriéndose a dicho contenido que salió a la luz en plena segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Uno de los que tomó la palabra fue Piter Albeiro, quien no dudó en hablar al respecto y asegurar que este detalle estuvo muy mal manejado, así el contenido fuera de años atrás. El humorista criticó a los responsables de la campaña del Pacto Histórico, señalando que fue un gran descuido.

“A mí sí me parece una falta de logística de la campaña del pacto que deje salir a la vicepresidenta a decir que solo hizo hasta 8.º, teniendo la San José que en 15 días la puede graduar de neurocirujana. Mal ahí”, dijo.

Varias personas comentaron esta publicación, indicando que era algo que se conoció años atrás. Otros lo respaldaron.