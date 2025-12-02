La Cancillería manifestó su preocupación por las declaraciones que dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que el mandatario republicano aseguró que Colombia podría ser blanco de acciones militares.

“Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Trump aseguró que el territorio nacional podría ser blanco de ataques por tierra en medio de la cruzada que emprendió su administración contra la producción de cocaína y fentanilo, estrategia por la que también tiene a Venezuela en la mira.

Ante esas declaraciones, el despacho que dirige la canciller Rosa Villavicencio fue enfático en señalar que el país está comprometido en su lucha contra el narcotráfico, pero desde un énfasis que respete los Derechos Humanos y el equilibrio en las medidas contra ese delito.

“Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida. Impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, consideró la Cancillería.

Comunicado de Prensa sobre posición de Colombia ante las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos. 👇https://t.co/w4Y1IoDZnI pic.twitter.com/CwTcUgSXLf — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 3, 2025

La cartera también reafirmó su compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al Derecho Internacional, dejando claro que el Estado colombiano rechaza cualquier tipo de agresión externa.

“Reafirmamos el compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional; como parte de la región latinoamericana y caribeña, se rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”, escribió ese Ministerio.