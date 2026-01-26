Estados Unidos habría otorgado permiso de solo cinco días para que la canciller, Rosa Villavicencio, pueda acompañar a Petro a la reunión con Trump

Cuando las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño atraviesan uno de sus momentos más tensos, se confirmó que la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, habría obtenido un permiso especial para entrar a Estados Unidos solo entre el 1.º de febrero y el 5 de ese mismo mes.
Se espera que sea ella quien acompañe al presidente Petro en la reunión que sostendrá con su homólogo Donald Trump, el próximo 3 de febrero en Washington.
Hay que recordar que la semana pasada Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, confirmó que la canciller sostuvo una llamada con Marco Rubio en la que se discutieron “prioridades compartidas, incluidos los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos antinarcóticos”.
En la mañana del 23 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes @petrogustavo y Donald Trump… pic.twitter.com/XzgZcTZlyd— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 23, 2026
Ambos funcionarios dialogaron de cara a la próxima reunión bilateral presidencial el próximo 3 de febrero, en la que el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua para Estados Unidos y Colombia, según explicó el funcionario.
La Cancillería de Colombia también emitió un comunicado tras el anuncio del Departamento de Estado y aseguró que al mandatario colombiano se le proveerán todas las garantías propias de un jefe de Estado para el encuentro con Trump.