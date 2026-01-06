Representante Carolina Arbeláez pide a Petro desescalar la tensión con EE. UU. y activar canales diplomáticos

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que frene la confrontación política con Estados Unidos y active de manera inmediata los canales institucionales de la política exterior.
Colombia necesita diplomacia, prudencia y responsabilidad. Ante la tensión con los EE. UU., es urgente activar los canales institucionales y convocar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.— Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) January 6, 2026
Hago un llamado, la confrontación no protege los intereses del país ni fortalece la… pic.twitter.com/PsLko4jA6h
La advertencia se produce en medio del aumento de la tensión bilateral tras recientes declaraciones del presidente Donald Trump y la respuesta del mandatario colombiano, escenario que, según la congresista, exige “diplomacia, prudencia y apego a la institucionalidad”.
Arbeláez, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, insistió en que la coyuntura no puede tramitarse desde la confrontación pública, sino a través de los mecanismos formales del Estado para proteger los intereses estratégicos del país.
En ese sentido, pidió convocar de urgencia a la comisión, integrada por expresidentes y congresistas, para analizar la situación y definir una respuesta responsable frente al deterioro del clima diplomático.
La representante fue enfática al marcar distancia con el caso venezolano y rechazó cualquier insinuación de intervención en Colombia, recordando que el país cuenta con instituciones fuertes, división de poderes y contrapesos democráticos. A su juicio, planteamientos de ese tipo ponen en riesgo la estabilidad democrática y la soberanía nacional.
Finalmente, Arbeláez recordó que la relación con Estados Unidos se ha construido históricamente sobre cooperación estratégica en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y estabilidad económica, y advirtió que, de cara a las elecciones de 2026, Colombia debe garantizar comicios libres, pacíficos y con pleno respeto por las reglas de juego.