Representante Carolina Arbeláez pide a Petro desescalar la tensión con EE. UU. y activar canales diplomáticos

La representante instó a convocar de urgencia la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ante el aumento de la confrontación política y sus riesgos para la estabilidad del país.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 7:59 p. m.
Carolina Arbeláez y Gustavo Petro.
Carolina Arbeláez y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que frene la confrontación política con Estados Unidos y active de manera inmediata los canales institucionales de la política exterior.

Gustavo Petro lanza nueva crítica a Estados Unidos: “Me tienen en la lista Ofac para que obedezca al presidente Trump”

La advertencia se produce en medio del aumento de la tensión bilateral tras recientes declaraciones del presidente Donald Trump y la respuesta del mandatario colombiano, escenario que, según la congresista, exige “diplomacia, prudencia y apego a la institucionalidad”.

Arbeláez, integrante de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, insistió en que la coyuntura no puede tramitarse desde la confrontación pública, sino a través de los mecanismos formales del Estado para proteger los intereses estratégicos del país.

Gobierno Petro defiende su política antidrogas tras críticas de Trump: “Cerramos el paso al crimen”
Condecoración a la primera dama de Bogotá.
Condecoración a la primera dama de Bogotá. Foto: Carolina Arbeláez

En ese sentido, pidió convocar de urgencia a la comisión, integrada por expresidentes y congresistas, para analizar la situación y definir una respuesta responsable frente al deterioro del clima diplomático.

Alerta por la salud de Bolsonaro: su esposa denuncia un fuerte golpe en la cabeza tras caer en prisión

IDU y CAF firman convenio para fortalecer la planeación de obras viales y de espacio público en Bogotá

Cilia Flores: las imágenes de la esposa de Maduro en su traslado a la Corte y lo que reveló de ella el secretario de Guerra de EE. UU.

Una cita secreta, a la que no pudo ir María Corina Machado, habría originado la molestia de Donald Trump

“En 2026, el Metro de Bogotá entra en la recta final”: el alcalde Galán confirmó el 70% de avance en las obras

“¿Qué opinan? ¿Lo hacemos?”: la polémica propuesta de Petro para construir una estatua de un jaguar

En imágenes: los primeros retratos de Nicolás Maduro y Cilia Flores en su comparecencia ante un juez en Nueva York

Advierten lo que podría pasarle a Petro tras fallo del CNE contra su campaña presidencial: “En otro país ya hubiera salido”

Carolina Arbeláez será cabeza de lista de coalición de centro y derecha para llegar a la Cámara por Bogotá

25N – Nos faltan demasiadas

La representante fue enfática al marcar distancia con el caso venezolano y rechazó cualquier insinuación de intervención en Colombia, recordando que el país cuenta con instituciones fuertes, división de poderes y contrapesos democráticos. A su juicio, planteamientos de ese tipo ponen en riesgo la estabilidad democrática y la soberanía nacional.

Embajador de Colombia en EE. UU. le envió una contundente carta a Marco Rubio tras tensiones entre Trump y Petro
La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.
La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Colombia ha abierto una grieta visible en la geopolítica latinoamericana, donde los alineamientos ideológicos vuelven a perfilar el mapa regional. Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País. Foto: Fotos: Colprensa y AFP / Fotomontaje El País.

Finalmente, Arbeláez recordó que la relación con Estados Unidos se ha construido históricamente sobre cooperación estratégica en seguridad, lucha contra el narcotráfico, inversión y estabilidad económica, y advirtió que, de cara a las elecciones de 2026, Colombia debe garantizar comicios libres, pacíficos y con pleno respeto por las reglas de juego.

