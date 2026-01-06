Nación

Gobierno Petro defiende su política antidrogas tras críticas de Trump: “Cerramos el paso al crimen”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló los resultados que ha dejado la lucha contra el narcotráfico en el actual gobierno.

Redacción Semana
6 de enero de 2026, 4:05 p. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU., Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Donald Trump, presidente de EE. UU., Pedro Sánchez, ministro de Defensa, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Archivo Semana / Foto 3: Anadolu vía AFP - Juancho Torres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado duros cuestionamientos contra su homólogo Gustavo Petro, señalándolo de tener “laboratorios de cocaína’ y vinculándolo con actividades que benefician al narcotráfico, pero el Gobierno colombiano respondió a estos con resultados.

El encargado de dar esa respuesta fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien en las últimas horas destacó en su cuenta de X que Colombia es “líder mundial en la lucha contra el narcotráfico”, una frase que contrasta con lo que ha dicho el Gobierno norteamericano.

Sin embargo, Sánchez afirmó que durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han incautado más de 2.800 toneladas de clorhidrato de cocaína, evitando que 47.000 millones de dosis llegaran a las calles de países consumidores.

El ministro de Defensa aseguró: “Este resultado no es una cifra, es una acción concreta del Estado para proteger vidas, debilitar las economías criminales y fortalecer la seguridad y la democracia a nivel global”.

El alto funcionario del Gobierno colombiano también explicó que el 60 % de la droga incautada por otros países fue posible gracias a los organismos de inteligencia de Colombia y la cooperación internacional con por lo menos 46 países.

“Esto demuestra que cuando compartimos información y actuamos juntos, protegemos vidas, fortalecemos la seguridad global y cerramos el paso al crimen transnacional”, afirmó Pedro Sánchez en su cuenta de X.

Estas cifras reveladas por el ministro de Defensa se conocen días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de tener vínculos con el narcotráfico, con laboratorios de cocaína, que luego termina en Norteamérica.

Esta imagen muestra 12 toneladas de cocaína divididas en cientos de paquetes en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 2025. Panamá llevó a cabo una de las mayores incautaciones de droga de su historia tras interceptar cerca de 12 toneladas de cocaína en un buque en el Pacífico con destino a Estados Unidos, según informaron las autoridades locales el 11 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Defensa confirmó que durante el Gobierno Petro ha incautado más de 2.800 toneladas de clorhidrato de cocaína. Foto: AFP

“[Petro] Tiene laboratorios de cocaína. Tiene fábricas donde produce cocaína. [...] La están enviando a EE. UU. Así que sí, tiene que cuidarse el trasero”, amenazó Trump durante una rueda de prensa sobre las declaraciones de su homólogo colombiano.

Por su parte, Petro dijo en su cuenta de X que “no estoy preocupado para nada”, después de que el Gobierno de EE. UU. capturara al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por los vínculos que tendría con actividades relacionadas con el narcotráfico y distintos grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Tren de Aragua, entre otros.

