Embajador de Colombia en EE. UU. le envió una contundente carta a Marco Rubio tras tensiones entre Trump y Petro

Daniel García-Peña se pronunció frente al más reciente rifirrafe entre ambos mandatarios.

Juan David Cardozo Maglioni

6 de enero de 2026, 4:09 p. m.
Embajador García-Peña y Marco Rubio.
Embajador García-Peña y Marco Rubio. Foto: GETTY/Lesly Sánchez

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, remitió una carta de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresó el rechazo del Gobierno de Colombia a declaraciones recientes del presidente Donald Trump, dirigidas contra el presidente de la República, Gustavo Petro.

Según el diplomático, estas declaraciones afectan la dignidad del jefe de Estado colombiano y vulneran el respeto debido a una nación soberana.

“Le escribo una vez más para expresar nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas hoy, 4 de enero de 2026″, empezó diciendo el diplomático.

Petro anunció en los mensajes que no recibiría los vuelos de deportados provenientes de Estados Unidos.
Gustavo Petro, Daniel García-Peña y Donald Trump. Foto: Semana / Presidencia / Getty Images

El embajador afirmó que el presidente Petro “fue elegido por el pueblo colombiano en 2022 mediante elecciones libres y transparentes, liderando la democracia más antigua de América Latina bajo instituciones legítimas y sólidas”.

El representante de Colombia ante el Gobierno estadounidense hizo referencia a una de las más recientes declaraciones del presidente Trump contra el mandatario colombiano, en la que lo calificó como “hombre enfermo” en declaraciones a periodistas en el Air Force One.

Con Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Brooklyn, Petro insta a defender la soberanía nacional en las plazas de Colombia

“La última declaración del presidente Trump, en la que afirma que ‘Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo…’, es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano”, dijo García-Peña a Marco Rubio en la misiva.

La carta del embajador Daniel García-Peña expuso, en primer lugar, que Colombia ha informado de manera reiterada a Marco Rubio y a distintas agencias estadounidenses sobre los resultados sin precedentes de su política antidrogas.

Daniel García Peña y Gustavo Petro.
Daniel García Peña y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

También detalla que desde la llegada del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, y hasta finales de 2025, el país ha incautado más de 2.500 toneladas de cocaína, con un récord cercano a las 1.000 toneladas solo en 2025, lo que impidió que miles de millones de dosis llegaran a los mercados internacionales.

La carta también subraya que la cooperación en inteligencia entre Colombia y Estados Unidos sigue activa y se basa en el respeto mutuo, la soberanía y el Estado de derecho, y recuerda que agencias estadounidenses han reconocido el valor del aporte colombiano.

Finalmente, el embajador reafirmó que Colombia solo coopera bajo el respeto a los derechos humanos, rechazó de forma tajante cualquier amenaza que vulnere su soberanía y exigió que las diferencias se tramiten por la vía diplomática.

El presidente Donald Trump se dirige a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su reunión anual de política, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump hizo varios comentarios contra Gustavo Petro en los últimos días. Foto: AP

García Peña concluyó la misiva reiterando la disposición del Gobierno colombiano a un diálogo serio y constructivo con Estados Unidos.

