“Tenía una cámara de tortura en la mitad de Caracas”: Donald Trump dio más detalles sobre la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso en el que se refirió a la operación militar que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caracas.

El presidente Donald Trump se dirige a los republicanos de la Cámara de Representantes en una reunión en el Kennedy Center para discutir la agenda del partido para el próximo año.

“Fue una operación asombrosa la que tuvo lugar en Venezuela”, dijo, asegurando que 150 aviones participaron en la compleja operación militar llevada a cabo el fin de semana pasado.

ÚLTIMA HORA | Donald Trump sobre la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro: "Llevamos detrás de este tipo años; es un tipo violento y ha matado a millones de personas".



"Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas", afirmó.

“Desafortunadamente, cubanos fueron asesinados, sabían que íbamos a ir”, explicó Trump.

“La electricidad se cortó en casi todo el país”, aseguró el republicano, añadiendo que el ataque había tomado por sorpresa al régimen.

“Maduro es un tipo violento, mató millones de personas y tenían un centro de torturas en el centro de Caracas, que será cerrado”, dijo Trump.

El presidente de Estados Unidos también criticó a las personas que han pedido, con pancartas, la libertad de Nicolás Maduro.

“Esta gente es un desastre. ¿Dónde la encuentran? Son las personas más feas que he visto en mi vida”, dijo sobre los manifestantes en Nueva York.

El presidente tildó la redada en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro como “brillante”, al tiempo que criticó a los demócratas por no apoyar la operación.

El presidente Donald Trump se dirige a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su reunión anual de política, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

También mencionó el baile de Maduro, quien —según informes— se consideró arrogante dentro de la Casa Blanca.

“Llevaban años y años y años detrás de este tipo. Y es un tipo violento”, ha asegurado Trump sobre el mandatario venezolano. “Se sube ahí arriba e intenta imitar como bailo”, añadió.

Cabe recordar que fuentes próximas a la Casa Blanca han declarado al diario estadounidense The New York Times que Trump reaccionó enfurecido cuando Maduro respondió con bailes a su oferta de negociación antes de la operación militar.

Nicolás Maduro y su esposa en camino a un tribunal en Nueva York Foto: GC Images

Trump habló ante congresistas del Partido Republicano y ha abordado una amplia variedad de temas, entre ellos la operación militar norteamericana de este pasado fin de semana y su gestión tras un año en su segunda presidencia.