“No me importa lo que diga la ONU”: la frase de Rubio que vuelve a sonar con fuerza

“No me importa lo que diga la ONU”. La contundente frase del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adquiere una nueva dimensión en el contexto de la crisis que sacude a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la escalada diplomática que enfrenta a Washington con Naciones Unidas y varios gobiernos.

Colombia afirma ante la ONU que detención de Nicolás Maduro viola el derecho internacional: “Precedente, profundamente preocupante”

La diplomacia de choque de Marco Rubio

La frase “No me importa lo que diga la ONU”, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a resonar con fuerza en el debate internacional, no por su novedad, sino porque coincide con la fase más delicada de la crisis venezolana.

Analistas consultados por Reuters y Associated Press coinciden en que el resurgimiento de esta declaración refleja una tensión estructural: el choque entre una política exterior estadounidense cada vez más unilateral y el papel de Naciones Unidas como organismo técnico y político en la gestión de conflictos internacionales.

Desde hace años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha publicado informes que cuestionan la narrativa de que Venezuela sea el principal eje del narcotráfico regional, señalando que las principales rutas se concentran en el Pacífico, especialmente en Colombia y Ecuador.

Estos datos han sido reiteradamente desestimados por altos funcionarios estadounidenses, entre ellos Rubio, lo que ha profundizado el distanciamiento con la ONU.

Para expertos en derecho internacional citados por The New York Times y Financial Times, el problema no es solo el desacuerdo sobre los datos, sino el mensaje político que implica desacreditar públicamente a Naciones Unidas.

La politóloga Rebecca Bill Chavez, del Council on Foreign Relations, advirtió que minimizar a la ONU “erosiona los mecanismos creados para resolver disputas sin recurrir a la fuerza” y debilita el consenso internacional en momentos de alta tensión.

¿Una frase que vuelve a tomar vigencia?

La tensión se trasladó también a Naciones Unidas. Durante recientes sesiones del Consejo de Seguridad, varios países, incluidos aliados de Estados Unidos, defendieron el valor de los informes técnicos de la ONU y advirtieron que desacreditarlos públicamente debilita la confianza en el sistema internacional.

En este contexto, la frase de Rubio vuelve a sonar porque condensa el clima político actual: una Venezuela sumida en una crisis profunda y una comunidad internacional dividida sobre cómo abordarla.

Para Naciones Unidas, el desafío es sostener su autoridad técnica frente a ataques políticos; para Estados Unidos, el riesgo es aislarse de los mismos organismos que ayudó a crear tras la Segunda Guerra Mundial, como advierten analistas citados por The Guardian y Foreign Affairs.

Tras la captura de Maduro, Marco Rubio gana terreno en la carrera hacia la Casa Blanca

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha reiterado en comunicados oficiales y ante el Consejo de Seguridad que cualquier acción relacionada con Venezuela debe ajustarse a la Carta de las Naciones Unidas y al derecho internacional. Según informó Reuters, Guterres expresó su preocupación por el impacto que las decisiones unilaterales pueden tener sobre la estabilidad regional y alertó sobre el precedente que se sienta cuando se ignoran los marcos multilaterales.

En América Latina, la reaparición de la frase de Rubio ha sido leída como una señal inquietante. El internacionalista argentino Juan Gabriel Tokatlian explicó en entrevistas con El País y La Nación que este tipo de declaraciones “no solo afectan la crisis venezolana, sino que reavivan viejas heridas en una región históricamente marcada por intervenciones extranjeras”. A su juicio, el desdén hacia la ONU refuerza la percepción de que el multilateralismo es prescindible cuando choca con los intereses de las grandes potencias.