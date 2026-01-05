Estados Unidos

Tras la captura de Maduro, Marco Rubio gana terreno en la carrera hacia la Casa Blanca

El arresto del líder venezolano enciende el debate político en Washington y fortalece la proyección nacional del secretario de Estado, clave en la estrategia de Estados Unidos hacia Caracas.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

5 de enero de 2026, 4:02 p. m.
La detención de Maduro impulsa el perfil presidencial de Marco Rubio.
La detención de Maduro impulsa el perfil presidencial de Marco Rubio. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses no solo sacudió el tablero geopolítico regional, sino que también redefinió el equilibrio interno en Washington, donde Marco Rubio emerge como uno de los principales beneficiados políticos del operativo.

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

La captura de Maduro impulsa a Rubio en el escenario político estadounidense

La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por fuerzas estadounidenses, y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos penales, ha provocado ondas políticas que trascienden las fronteras de Caracas y resuenan con fuerza en la escena interna de Estados Unidos.

Entre los principales beneficiados de este giro se encuentra Marco Rubio, actual secretario de Estado y figura clave en la estrategia de Washington hacia Venezuela.

Su rol en la operación y su presencia mediática tras el operativo han generado una notable revalorización de su figura entre ciertos sectores del electorado republicano y en mercados de predicción política.

Según datos de Polymarket, un mercado cripto de pronósticos sobre eventos futuros, las probabilidades estimadas de que Rubio llegue a ser presidente en 2028 han aumentado considerablemente tras la captura de Maduro, casi duplicándose en cuestión de días.

Antes del operativo, Rubio ostentaba alrededor de un 4 % de posibilidades; tras la operación, esa cifra se situó cerca del 7 %, incluso superando temporalmente al propio presidente Donald Trump en esa misma estimación.

Aunque figuras como el vicepresidente J. D. Vance mantienen una ventaja clara en las encuestas internas republicanas, el impacto del episodio venezolano ha colocado a Rubio nuevamente en el centro de atención política, impulsado por su visibilidad en temas de seguridad nacional y desarrollo de la política exterior estadounidense, como se afirma en un artículo del News Meaww.

Este ascenso no es solo mecánico, pues la cobertura mediática lo ha mostrado como estratega y portavoz de la administración en un momento geoestratégico clave, intensificando un perfil presidencial que hasta hace poco se consideraba relativamente periférico.

¿Cómo el caso Venezuela redefine apuestas?

Sin embargo, el impulso de Rubio no está exento de matices. La captura de Maduro no ha sido un evento aislado ni carente de consecuencias diplomáticas.

Ha generado una respuesta regional que va desde advertencias de Estados Unidos a gobiernos aliados, hasta una marcada incertidumbre política en otros países latinoamericanos afectados por la crisis venezolana.

Rubio ha capitalizado su posicionamiento en la ejecución de la estrategia. En entrevistas y declaraciones públicas, ha defendido que la operación no fue una invasión, sino una acción legítima contra el narcotráfico y en cumplimiento de la ley estadounidense, subrayando que la política exterior actual de Washington hacia Venezuela buscará presionar para erradicar el tráfico de drogas y limitar la influencia de potencias como China o Rusia en el país sudamericano.

Sin embargo, según lo que se informa en The Daily Beast, cualquier repercusión negativa significativa, tanto en términos de muertos civiles como de tensiones internacionales, podría volverse en contra de quienes abogan por una política externa agresiva.

“El petróleo va a fluir como debería”: Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

Pese a estas advertencias, la captura de Maduro ha servido como catalizador para que Rubio recupere relevancia en un tablero político estadounidense en el que, hasta hace poco, parecía relegado a un segundo plano respecto a figuras emergentes dentro del Partido Republicano.

Para muchos, su habilidad para transformar la coyuntura venezolana en capital político podría ser un elemento decisivo en la carrera hacia la Casa Blanca.

