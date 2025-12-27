Estados Unidos

Marco Rubio pone a Colombia en el centro de la alerta regional por el narco: “Esta es la amenaza que enfrenta todo el hemisferio”

El país de Norte América ha desatado una lucha contra el tráfico de drogas que, según el Gobierno, proviene de Venezuela y Colombia.

Redacción Mundo
28 de diciembre de 2025, 1:59 a. m.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. Foto: GETTY IMAGES

Se siguen elevando las tensiones de Estados Unidos con Venezuela y el Caribe por la lucha contra el narcotráfico, pues el primer país busca erradicar el tráfico de drogas que, según el presidente Donald Trump, ha acabado con la vida de miles de estadounidenses.

Para lograrlo, el Gobierno de Trump designó varios grupos narco como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, incluyendo el Cartel de los Soles, al cual también le atribuye el liderazgo a Nicolás Maduro, por lo que también se trata de una campaña de presión para que el dictador deje el poder.

“La amenaza más importante en la región son estos grupos terroristas criminales. Esta es la amenaza que enfrenta Colombia, la amenaza que enfrenta todo el hemisferio“, determinó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una conferencia de prensa que otorgó la semana pasada.

Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Estados Unidos ha intensificado sus acciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Foto: Captura de pantalla

“Es la causa principal de la violencia en Ecuador, en México, en toda Centroamérica, en todos estos países. Es la amenaza más importante de la región“, continuó. ”Por eso, tenemos gobiernos que cooperan con nuestros esfuerzos para contrarrestarla: Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador. No quiero dejar a nadie fuera, pero hay muchas partes que cooperan“.

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Rubio estaba respondiendo a la intervención de un periodista que le preguntó si Estados Unidos está pensando en ampliar la presión a gobiernos de Nicaragua o Cuba, como lo han hecho en Venezuela y Colombia.

“Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia“, agregó el alto funcionario en su respuesta. ”Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero independientemente de eso, a nivel institucional tenemos muy buenas relaciones“.

Volviendo a hacer referencia a las alianzas de algunas naciones sudamericanas, el secretario de Estado aseguró que “en el caso de Venezuela, no tenemos esa cooperación. Este es un régimen ilegítimo que no solo no coopera con Estados Unidos, sino que también coopera abiertamente con elementos criminales”.

Navidad en Caracas con Maduro acorralado por Trump. “Que pase y ya”

“Por ejemplo, el ELN y las Farc operan abiertamente desde territorio venezolano, y las organizaciones narcotraficantes operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para enviar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe”, detalló.

“Esto genera una situación de seguridad muy grave en muchos países, como Trinidad y Tobago, República Dominicana, etc”, dijo.

Discurso
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

“Estados Unidos simplemente está promoviendo la seguridad en el hemisferio, que incluye, por ejemplo, a Haití, y nos hemos centrado en eso. Obviamente, los esfuerzos contra las embarcaciones de narcotraficantes que salen de Venezuela han recibido mucha atención”, complementó, respondiendo al periodista.

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares concentrarse exclusivamente en la “cuarentena” del petróleo venezolano

“Lo que no se informa es lo que estamos haciendo también en el Pacífico, donde también hay esfuerzos en curso”, aseveró.

“La diferencia es que aquí contamos con la cooperación de gobiernos amigos. De lo que no se habla es de lo que estamos haciendo junto con los mexicanos; de lo que no se habla es de lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandillas en Haití. De lo que no se habla es de toda la cooperación que existe con todos estos gobiernos para librar esta guerra contra estos elementos terroristas criminales que operan abiertamente en nuestra región y que amenazan a los estados de esta región”, concluyó.

