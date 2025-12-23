Estados Unidos ha demostrado su compromiso para trabajar con las fuerzas de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, en especial durante la campaña militar que ordenó el presidente Donald Trump desde mediados de septiembre. Las fuerzas armadas estadounidenses han bombardeado más de 24 barcos que, supuestamente, traficaban droga, y han muerto más de 100 personas.

“Ante los recientes ataques perpetrados por grupos narcoterroristas, nuestro ministro consejero, Jarahn Hillsman, y el director de @StateINL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley) Bogotá, Lance Hegerle, visitaron el Cenop (Escuela Nacional de Entrenamiento Policial), en Tolima, para respaldar a la @PoliciaColombia“, escribió la Embajada estadounidense en Colombia en su cuenta de X este martes, 23 de diciembre.

Ante los recientes ataques perpretados por grupos narcoterroristas, nuestro Ministro Consejero, Jarahn Hillsman, y el Director de @StateINL Bogotá, Lance Hegerle, visitaron el CENOP, en… pic.twitter.com/yOjWLPUoEo — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 23, 2025

“En su visita, conoció cómo el apoyo de Estados Unidos en entrenamiento de drones, a los comandos Junglas y en antiexplosivos, es clave para combatir el narcoterrorismo y proteger a las fuerzas y a los colombianos“, se lee en el mensaje.

El pasado lunes se llevó a cabo el más reciente ataque a una embarcación, presuntamente narco, en el Pacífico oriental. En este operativo falleció una persona, que el gobierno de Trump ha señalado de “narcoterrorista”, como ha ocurrido en los demás operativos que se han hecho efectivos hasta este día.

Trump desplegó sus fuerzas militares en el Caribe y en el Pacífico para combatir las rutas del narcotráfico y a los grupos criminales que designó como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, incluyendo al Cartel de los Soles. De este último grupo, además, sentenció que Nicolás Maduro es el líder, por lo que estableció una recompensa de 50 millones de dólares por el presidente venezolano.

Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

La presencia de la Armada estadounidense en el hemisferio sur tiene también la intención de presionar al régimen de Maduro para que este entregue el poder y, si es posible, se presente a la justicia del país norteamericano. Trump, para sumar a las tensiones que siguen en aumento, ha amenazado varias veces con ingresar a territorio venezolano y atacar desde tierra a los grupos narco.

En esas mismas amenazas, el presidente republicano ha aprovechado para mencionar a Colombia, como importante productor de cocaína, que ha provocado —según Trump— la muerte de millones de estadounidenses.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro. Foto: Presidencia/Colprensa

Petro “no es amigo de Estados Unidos. Es un tipo malo, tiene que tener cuidado y cerrar las fábricas de cocaína pronto”, dijo Trump el lunes en medio de una conferencia de prensa que otorgó desde Florida, luego de presentar la construcción de dos nuevas naves de avanzada tecnología y de declarar que su país ingresará a Venezuela “pronto”.

“Amamos al pueblo colombiano. Yo amo al pueblo colombiano”, continuó. “Pero su líder es un alborotador y más le vale tener cuidado. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína. Hay al menos tres grandes fábricas de cocaína. Sabemos dónde están”, sentenció en presidente gringo.