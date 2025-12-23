Estados Unidos

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Las labores conjuntas para hacer frente al tráfico de drogas siguen en pie en medio de tensiones que Trump ha desatado en el continente.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 10:27 p. m.
La Embajada de EE. UU. compartió imágenes del apoyo constante del país norteamericano a la Policía Nacional.
La Embajada de EE. UU. compartió imágenes del apoyo constante del país norteamericano a la Policía Nacional. Foto: Tomada de la Embajada de EE. UU. en Colombia/X

Estados Unidos ha demostrado su compromiso para trabajar con las fuerzas de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, en especial durante la campaña militar que ordenó el presidente Donald Trump desde mediados de septiembre. Las fuerzas armadas estadounidenses han bombardeado más de 24 barcos que, supuestamente, traficaban droga, y han muerto más de 100 personas.

“Ante los recientes ataques perpetrados por grupos narcoterroristas, nuestro ministro consejero, Jarahn Hillsman, y el director de @StateINL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley) Bogotá, Lance Hegerle, visitaron el Cenop (Escuela Nacional de Entrenamiento Policial), en Tolima, para respaldar a la @PoliciaColombia“, escribió la Embajada estadounidense en Colombia en su cuenta de X este martes, 23 de diciembre.

“En su visita, conoció cómo el apoyo de Estados Unidos en entrenamiento de drones, a los comandos Junglas y en antiexplosivos, es clave para combatir el narcoterrorismo y proteger a las fuerzas y a los colombianos“, se lee en el mensaje.

Diosdado Cabello denunció incursión militar de EE.UU. en país vecino de Venezuela para atacar a régimen de Maduro

El pasado lunes se llevó a cabo el más reciente ataque a una embarcación, presuntamente narco, en el Pacífico oriental. En este operativo falleció una persona, que el gobierno de Trump ha señalado de “narcoterrorista”, como ha ocurrido en los demás operativos que se han hecho efectivos hasta este día.

Noticias Estados Unidos

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

Noticias Estados Unidos

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

Noticias Estados Unidos

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Noticias Estados Unidos

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Noticias Estados Unidos

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

Noticias Estados Unidos

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

Noticias Estados Unidos

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Confidenciales

El excapo Miguel Rodríguez Orejuela vuelve a buscar su libertad en la justicia de Estados Unidos

Trump desplegó sus fuerzas militares en el Caribe y en el Pacífico para combatir las rutas del narcotráfico y a los grupos criminales que designó como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, incluyendo al Cartel de los Soles. De este último grupo, además, sentenció que Nicolás Maduro es el líder, por lo que estableció una recompensa de 50 millones de dólares por el presidente venezolano.

Discurso
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

La presencia de la Armada estadounidense en el hemisferio sur tiene también la intención de presionar al régimen de Maduro para que este entregue el poder y, si es posible, se presente a la justicia del país norteamericano. Trump, para sumar a las tensiones que siguen en aumento, ha amenazado varias veces con ingresar a territorio venezolano y atacar desde tierra a los grupos narco.

Esta sería la drástica medida que tomaría el régimen de Maduro en contra de quien promueva y respalde bloqueos navales

En esas mismas amenazas, el presidente republicano ha aprovechado para mencionar a Colombia, como importante productor de cocaína, que ha provocado —según Trump— la muerte de millones de estadounidenses.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se volvió a referir a la situación de Venezuela y Nicolás Maduro.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro. Foto: Presidencia/Colprensa

Petro “no es amigo de Estados Unidos. Es un tipo malo, tiene que tener cuidado y cerrar las fábricas de cocaína pronto”, dijo Trump el lunes en medio de una conferencia de prensa que otorgó desde Florida, luego de presentar la construcción de dos nuevas naves de avanzada tecnología y de declarar que su país ingresará a Venezuela “pronto”.

“Amamos al pueblo colombiano. Yo amo al pueblo colombiano”, continuó. “Pero su líder es un alborotador y más le vale tener cuidado. Más le vale cerrar esas fábricas de cocaína. Hay al menos tres grandes fábricas de cocaína. Sabemos dónde están”, sentenció en presidente gringo.

Mas de Noticias Estados Unidos

Retiran salchichas del mercado en USA

Retiran del mercado salchichas listas para consumo por posible presencia de metal; atención a estos tres estados en EE. UU.

x

EE. UU. difunde video de ‘Papa Noel’ arrestando inmigrantes y ofrece miles de dólares a quienes salgan de país bajo estas condiciones

x

Estados Unidos refuerza ofensiva antidrogas en Colombia, mientras Trump amenaza con atacar por tierra

Católicos rezan por migrante

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

Vince Zampella

Carretera en la que murió el cocreador de ‘Call of Duty’: una pista de carreras informales

Letitia James Vs Trump

Fiscal de Nueva York, Letitia James, le gana a la administración Trump: este es el caso que falló en contra del presidente

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, registró retrasos en sus operaciones este viernes debido a fuertes vientos y lluvias asociadas a un sistema de tormentas que afecta al noreste de Estados Unidos.

Peores aeropuertos en Estados Unidos para esta Navidad: lista de web especializada indica cuáles fueron los que más cancelaciones y retrasos tuvieron

x

Este es el país latinoamericano por el que Estados Unidos apuesta para potenciarlo: le haría millonarias donaciones

Esta fue la joven que se graduó de la universidad con 19 años de edad.

Joven se graduó del colegio y seis meses después tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

x

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Noticias Destacadas