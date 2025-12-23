MUNDO

Diosdado Cabello denunció incursión militar de EE.UU. en país vecino de Venezuela para atacar a régimen de Maduro

La mano derecha del dictador venezolano lanzó una amenaza directa al gobierno cercano a Venezuela y amenazó con responder.

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 3:04 p. m.
Diosdado Cabello y Donald Trump
Diosdado Cabello y Donald Trump Foto: GETTY Y X/@ConElMazoDando

El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, sorprendió con un anuncio transmitido en vivo, en el que asegura que Estados Unidos, estaría operando en territorio de Trinidad y Tobago, país vecino de Venezuela.

“Escuchamos a la señora esta de Trinidad, que no sale de su vapor etílico, por no decir otra cosa, están usando a Trinidad contra Venezuela, utilizando territorio de Trinidad contra Venezuela, ese pueblo no está de acuerdo con eso, no, no está de acuerdo, nosotros hemos vivido siempre en paz”, dijo Cabello.

“Venezuela no pelea con nadie, pero no nos dejan alternativa a nosotros, si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, nosotros tenemos que responder, no nos queda de otra, para evitar que nos ataquen, siempre para evitar que nos ataquen”, aseveró el número dos del chavismo.

Sus declaraciones se producen apenas unos días después de que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, sostuviera que la “mejor defensa” de su país consiste en fortalecer los vínculos de cooperación militar con Washington.

Por su parte, Cabello también apeló a “la indignación que tiene nuestro pueblo ante semejantes acusaciones (de) que Venezuela se ha robado no sé qué cosa, a no sé quién”, en referencia a las recientes advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la semana pasada anunció que endurecerá la presión sobre Caracas si el Maduro no entrega “de inmediato” un cargamento de petróleo que considera “propio”.

El pasado 15 de diciembre, el régimen venezolano anunció la finalización “de manera inmediata” de cualquier acuerdo, contrato o negociación para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago después de que este país autorizara el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en su territorio y colaborara, según el régimen, en la captura del petrolero ‘Skipper’.

Kamla Persad-Bissessar, Primera Ministra de Trinidad y Tobago
Kamla Persad-Bissessar, Primera Ministra de Trinidad y Tobago Foto: LatinContent via Getty Images

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció en un comunicado “la participación del Gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano cometido por la administración estadounidense el pasado 10 de diciembre con el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela”.

Días atrás, a finales de noviembre, la primera ministra de Trinidad y Tobago, reconoció que hay personal estadounidense en la isla que está ayudando a las autoridades a instalar un radar para el aeropuerto en medio de las especulaciones sobre un posible ataque militar por parte de Estados Unidos a Venezuela.

Régimen de Maduro envió una sorpresiva carta a todas las naciones del mundo en momento decisivo de tensiones con EE. UU.

“Están ayudando con la pista, la carretera y un radar”, explicó la primera ministra en una rueda de prensa el jueves, agregando que esto “ayudará a mejorar la vigilancia” ante la existencia de “narcotraficantes” en sus aguas, según ha recogido el diario trinitense ‘Guardian’.

El pequeño país soberano insular, vecino de Maduro, llevó a cabo ejercicios militares con la Marina estadounidense del 16 al 21 de noviembre de 2025. El destructor ‘USS Gravely’ atracó en el puerto de Puerto España el pasado 26 de octubre de cara a dichas maniobras.

Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras despliegue militar de EE.UU.
El radar fue instalado cerca de Venezuela Foto: Getty Images

Con información de AFP y Europa Press*

